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Garanzia di 2 anni
42402XV2S1
Tipo di lampadina: D4S
42 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Le lampadine Xenon X-tremeVision gen2 sono progettate secondo la tecnologia Xenon Philips, per garantire le prestazioni migliori. Con un fascio più esteso e con visibilità fino a 150% in più¹, le lampadine X-tremeVision gen2 ti aiutano a individuare gli ostacoli in anticipo, consentendoti di reagire in tempo. La visione periferica ottimizzata ti offre una maggiore visibilità su eventuali pericoli ai lati della strada, come pedoni o incroci imminenti. Illuminando al meglio dossi, curve e situazioni pericolose in strada, queste lampadine per fari soddisfano gli automobilisti più esigenti e si adattano alle condizioni di strada più impegnative.
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.
Non basta avere fari che siano solo potenti, ma è importante che siano anche precisi. Le lampadine Xenon X-tremeVision gen2 vantano la tecnologia di curvatura ad arco allineata a 150-350 µm. Ciò significa che illuminano la strada proprio dove serve, senza abbagliare i conducenti provenienti dalla direzione opposta.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto