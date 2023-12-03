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Multifunzionale e non solo
Questo monitor multifunzione USB-C Philips offre una configurazione senza ingombro. Tramite un solo cavo, potrai visualizzare video fluidi ad alta risoluzione, trasferire dati e caricare il computer portatile. Il supporto per cuffie assicura un sistema di gestione dei cavi impeccabile.
5000 series
40 (39,53"/100,4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Questo display Philips è dotato di un connettore USB di tipo C con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo dispositivo compatibile*. L'USB-C sottile e reversibile garantisce una connessione docking con un unico cavo in modo facile. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi contemporaneamente il dispositivo compatibile.
Con lo switch integrato KVM MultiClient, è possibile controllare due diversi PC con un'unica impostazione monitor-tastiera-mouse. Un comodo pulsante consente di cambiare rapidamente sorgente. Comodo per i dispositivi che richiedono la potenza di calcolo di due PC o la condivisione di un unico grande schermo per visualizzare le schermate di due PC.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Compratore verificato
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Pro
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Pro
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Contro
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Morbido77
19/05/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo Monitor
Ottimo monitor, ben costruito, utilizzato sia per gaming che per lavoro, bella risoluzione e colori. In generale lo consiglio vivamente per avere un grande schermo per uso promiscuo
Pro
Risoluzione, collegamenti, colori, refresh
Contro
gestione setup grafico (software) un po macchinosa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C
Date of Use 2022-04-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C
Date of Use 2022-04-19
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta uguale a SmartResponse
Area NTSC basata su CIE1976
Area sRGB basata su CIE1931
Per la trasmissione Video via USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare la modalità DP Alt di USB-C
Attività come la condivisione dello schermo, lo streaming video online e audio su Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L’hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determineranno la qualità complessiva di audio e video.
Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.
Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.
L'alimentazione erogata tramite USB-C di questo display è fino a 100 W (96 W in genere); l'alimentazione massima dipende dal dispositivo in uso.
Nel calcolo dei costi energetici risparmiati tramite PowerSensor sono escluse sia l'alimentazione USB che quella elettrica.
La certificazione EPEAT è valida solo nei Paesi in cui Philips registra il prodotto. Visita https://www.epeat.net/ per verificare lo stato di registrazione nel tuo Paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini delle funzionalità.