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Fuori produzione

4100 seriesTV LED ultra sottile

39PHT4112/12

3.3

| (7) Recensioni

TV LED ultra sottile

Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile

  • 98 cm (39")

  • TV LED

  • DVB-T/T2/C

Supporti sottili e raffinati per un senso di leggerezza

Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.

LED TV per immagini con un contrasto incredibile

La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

7

Recensioni

04/01/2018

Italia

Italia

-

Peccato che manca la presa SCART sarebbe megli avere la presa SCART

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 39PHT4112 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

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07/02/2019

Italia

Italia

ottimo prodotto

Non riesco da togliere dal screen un Messaggio in verde scritto "questa é la pagine 778". Mi può dare un consiglio cosa devo fare. Per noi davvero un bel tv come design etc per il prezzo pagato. Grazie

Sì, consiglio questo prodotto

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15/12/2018

Italia

Italia

Ottimo pannello in rapporto al prezzo.

Nonostante la risoluzione solo hd ready la tv se ben settata restituisce immagini ad ottimi livelli, neri profondi e colori vividi, in questa fascia di prezzo difficile trovare di meglio. Chromecast ben supportata con switch automatico della sorgente. Manca la scart ma ripeto: con questi soldi comprate una cinesata qualunque neanche lontanamente paragonabile a questa tv. Pienamente soddisfatto dell'acquisto. Per i tecnici: pannello va o ips?

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.