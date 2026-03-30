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Fuori produzione

X-tremeVisionlampada fari auto

12342XV+B1

3.8
| (256) Recensioni
Porta la performance al massimo livello
Le lampadine per auto Philips X-tremeVision sono tra le più luminose sul mercato ed eclissano la maggior parte delle concorrenti con una luminosità fino al 130% maggiore e un fascio luminoso più definito. Maggiore visibilità e tempi di reazione ridotti per una guida più sicura.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 130% di luce più chiara

Porta la performance al massimo livello

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 1

  • 12 V,60/55 W

  • Più luce

Luce notevolmente più bianca per migliorare comfort e sicurezza

La luce bianca chiara (3.500 K) è notevolmente più bianca rispetto alle normali lampadine per fari. La tecnologia brevettata Philips Gradient coating™ produce una luce più potente. Così, potrai provare prestazioni luminose eccezionali e un'esperienza di guida notturna altamente confortevole.

Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti

Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni faro rotto riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips X-tremeVision è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Così puoi vedere ed essere visto di più rispetto a qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.

Qualità e prestazioni eccezionali del fascio luminoso

Con una combinazione di più luce e una maggiore temperatura del colore, Philips X-tremeVision si distingue come uno dei fasci luminosi con prestazioni migliori nel settore dell'illuminazione alogena.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

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Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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