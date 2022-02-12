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Fuori produzione
TV LED ultra sottile
Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.
80 cm (32")
TV LED
DVB-T/T2/C
Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
4.1
su 5
11
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Onorevole Prof.
12/02/2022
Italia
FUNZIONALE E AGGIORNATO
iN QUESTO PERIODO TUTTI A CORRERE NEI NEGOZI PER ACQUISTARE I DECODER. QUESTO MODELLO DI ALCUNI ANNI FA FUNZIONA SENZA DECODER. GRAZIE PHILIPS
Pro
PICCOLO E OTTIME IMMAGINI E SUONO
Contro
PERCHE' NON METTETE IN VENDITA ANCHE TV CON IL PROFILO BIANCO?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Data di utilizzo 2020-02-12
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Data di utilizzo 2020-02-12
Rezz
08/12/2017
Italia
ottimo rapporta qualità prezzo
ottimo prodotto, molto buona la qualità immagine. Telecomando molto funzionale.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Paolovr1959
23/09/2017
Italia
Prodotto complessivamente eccellente
Prodotto eccellente come audio e video. Il telecomando non lo considero particolarmente intuitivo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.