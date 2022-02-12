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Fuori produzione

4100 seriesTV LED ultra sottile

32PHT4132/12

4.1

| (11) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED ultra sottile

Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile

  • 80 cm (32")

  • TV LED

  • DVB-T/T2/C

Supporti sottili e raffinati per un senso di leggerezza

Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Due ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata

Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

11

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

2

12/02/2022

Italia

Italia

FUNZIONALE E AGGIORNATO

iN QUESTO PERIODO TUTTI A CORRERE NEI NEGOZI PER ACQUISTARE I DECODER. QUESTO MODELLO DI ALCUNI ANNI FA FUNZIONA SENZA DECODER. GRAZIE PHILIPS

Pro

PICCOLO E OTTIME IMMAGINI E SUONO

Contro

PERCHE' NON METTETE IN VENDITA ANCHE TV CON IL PROFILO BIANCO?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile

Data di utilizzo 2020-02-12

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile

Data di utilizzo 2020-02-12

08/12/2017

Italia

Italia

ottimo rapporta qualità prezzo

ottimo prodotto, molto buona la qualità immagine. Telecomando molto funzionale.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

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23/09/2017

Italia

Italia

Prodotto complessivamente eccellente

Prodotto eccellente come audio e video. Il telecomando non lo considero particolarmente intuitivo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PHT4132 TV LED ultra sottile

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.