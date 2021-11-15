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Fuori produzione

LEDTV LED

32PHS5525/12

3.3

| (9) Recensioni

Portatile. Conveniente.

Cerchi un TV che sia bello ma non eccessivo? Questo TV LED compatto e conveniente ha tutto ciò di cui hai bisogno, senza fronzoli. La tecnologia Pixel Plus HD offre immagini nitide, l'audio è cristallino e spostarlo da una stanza all'altra è semplicissimo.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

TV LED

Portatile. Conveniente.

  • 80 cm (32")

  • TV LED

  • Pixel Plus HD

Cornice color argento lucida dal design minimalista. Base sottile.

Due porte HDMI per un semplice collegamento al DVD.

Dialoghi nitidi, effetti vivaci.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

9

Recensioni

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Pro

helderheid en geluid.

Contro

geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV

Data di utilizzo 2021-10-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV

Data di utilizzo 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Pro

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV

Data di utilizzo 2021-04-26

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV

Data di utilizzo 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV

Data di utilizzo 2020-11-12

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV

Data di utilizzo 2020-11-12

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.