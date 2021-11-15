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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
32PHS5525/12
Portatile. Conveniente.
Cerchi un TV che sia bello ma non eccessivo? Questo TV LED compatto e conveniente ha tutto ciò di cui hai bisogno, senza fronzoli. La tecnologia Pixel Plus HD offre immagini nitide, l'audio è cristallino e spostarlo da una stanza all'altra è semplicissimo.
80 cm (32")
TV LED
Pixel Plus HD
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.3
su 5
9
Recensioni
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Pro
helderheid en geluid.
Contro
geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per LED 32PHS5525 LED-TV
Data di utilizzo 2021-10-15
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Pro
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2021-04-26
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Compratore verificato
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-11-12
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-11-12
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.