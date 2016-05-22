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4000 seriesTV LED ultra sottile

32PHH4101/88

TV LED ultra sottile

L'elegante design della serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear valorizza la tua casa. Goditi la qualità delle immagini HD con Perfect Motion Rate e l'audio nitido per un divertimento senza riserve.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile

  • 80 cm (32")

  • TV LED

  • DVB-T/C

Piedistalli sottilissimi in nero

Scuri, misteriosi e incredibilmente forti. I piedistalli sottili neri Philips portano il tuo TV a un livello superiore. La struttura resistente in un design ultrasottile rispecchia fedelmente l'eleganza e lo stile del tuo nuovo televisore. Se a questo si aggiunge la stabilità elevata, viene da chiedersi come sia possibile che un oggetto così piccolo possa fare così tanto.

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Linee ultra sottili per un profilo elegante

Linee ultra sottili per un profilo elegante

Sottile, all'avanguardia, elegante e preciso: queste sono le caratteristiche del profilo ultra sottile di Philips. Eravamo certi che un dispositivo così sottile ti avrebbe interessato, soprattutto grazie al tocco di stile sofisticato che conferirà agli interni della tua casa.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.