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    Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida
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BrillianceMonitor LCD con dock USB-C

326P1H/01

3
| (3) Recensioni

1 premio

Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida
Il display docking USB-C Philips per una soluzione completa. Visualizza le immagini in QHD e ricarica il laptop fino a 90 W, il tutto contemporaneamente con un singolo cavo USB-C. La webcam pop-up dotata di Windows Hello e il collegamento a margherita offrono prestazioni ottimali e praticità.
Vedi tutti i vantaggi

Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida

  • P-Line

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente da un monitor

Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente da un monitor

Questo display Philips è dotato di una docking station USB di tipo C integrata con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo laptop compatibile*. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo facile. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45 alla docking station del monitor. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560x1440 o 2560x1080 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e grazie alla larghezza di banda favorita da sorgenti come USB-C, Displayport e HDMI, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-7185186

Recensioni

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3.0

su 5

3

Recensioni

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Compratore verificato

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Pro

Slipper docking cam og mic inkludert

Contro

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Pro

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Contro

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona con ingresso USB-C, DP o HDMI.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

  7. Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.

  8. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  9. Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

  10. L'uscita DisplayPort supporta solo un cavo DP o USB-C.

  11. Mac OS non supporta la funzione di estensione MST su uscita DP.

  12. Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.

  13. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  14. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.