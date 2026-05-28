Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
326P1H/01
P-Line
32 (31,5"/80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Questo display Philips è dotato di una docking station USB di tipo C integrata con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo laptop compatibile*. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo facile. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45 alla docking station del monitor. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560x1440 o 2560x1080 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e grazie alla larghezza di banda favorita da sorgenti come USB-C, Displayport e HDMI, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
Riconoscimenti
3.0
su 5
3
Recensioni
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Compratore verificato
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Compratore verificato
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Pro
Slipper docking cam og mic inkludert
Contro
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Compratore verificato
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Pro
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Contro
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
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La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona con ingresso USB-C, DP o HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976
Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.
Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt
Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.
L'uscita DisplayPort supporta solo un cavo DP o USB-C.
Mac OS non supporta la funzione di estensione MST su uscita DP.
Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.