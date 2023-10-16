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Fuori produzione

Monitor LCD Ultra HD 4K

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Immagini straordinarie con un design elegante
Il monitor Philips UHD 4K da 27" garantisce una qualità dell'immagine perfetta. L'ampio display UHD 4K offre la stessa nitidezza e visione realistica da qualsiasi angolazione. Immagini senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato.
Vedi tutti i vantaggi

Immagini straordinarie con un design elegante

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display con cornice sottile per una visione perfetta

Display con cornice sottile per una visione perfetta

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

32

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3

16/10/2023

Italia

Italia

Ottimo monitor

Ho acquistato questo monitor soprattutto per editing di foto, e ne sono molto soddisfatto, ottimi i colori. Soprattutto dopo una calibrazione diventa veramente un ottimo prodotto

Pro

Qualità /prezzo, risoluzione, estetica

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K

Sì, consiglio questo prodotto

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02/10/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ero un po’ scettico prima dell’acquisto, perché non avevo mai usato monitor Philips per uso professionale, ma ne sono rimasto veramente sorpreso e pienamente soddisfatto. Monitor perfetto per qualsiasi tipo di grafica e ottimo per qualsiasi utilizzo, dall’editing video al semplice utilizzo da ufficio. Il rapporto qualità/prezzo è molto vantaggioso e credo che a questo prezzo in commercio ci siano pochi monitor all’altezza di questo per prestazioni generali. C’è poco da aggiungere ad un prodotto di così alta qualità per un prezzo così basso.

Pro

Qualità/prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K

Sì, consiglio questo prodotto

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25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Pro

Absolutley first class display

Contro

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Sì, consiglio questo prodotto

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  5. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.