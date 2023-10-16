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Fuori produzione
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
3.9
su 5
32
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
T0MB
16/10/2023
Italia
Ottimo monitor
Ho acquistato questo monitor soprattutto per editing di foto, e ne sono molto soddisfatto, ottimi i colori. Soprattutto dopo una calibrazione diventa veramente un ottimo prodotto
Pro
Qualità /prezzo, risoluzione, estetica
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
Rudy_66
02/10/2020
Italia
Ottimo prodotto
Ero un po’ scettico prima dell’acquisto, perché non avevo mai usato monitor Philips per uso professionale, ma ne sono rimasto veramente sorpreso e pienamente soddisfatto. Monitor perfetto per qualsiasi tipo di grafica e ottimo per qualsiasi utilizzo, dall’editing video al semplice utilizzo da ufficio. Il rapporto qualità/prezzo è molto vantaggioso e credo che a questo prezzo in commercio ci siano pochi monitor all’altezza di questo per prestazioni generali. C’è poco da aggiungere ad un prodotto di così alta qualità per un prezzo così basso.
Pro
Qualità/prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
Sì, consiglio questo prodotto
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Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Compratore verificato
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Pro
Absolutley first class display
Contro
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.