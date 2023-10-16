Ero un po’ scettico prima dell’acquisto, perché non avevo mai usato monitor Philips per uso professionale, ma ne sono rimasto veramente sorpreso e pienamente soddisfatto. Monitor perfetto per qualsiasi tipo di grafica e ottimo per qualsiasi utilizzo, dall’editing video al semplice utilizzo da ufficio. Il rapporto qualità/prezzo è molto vantaggioso e credo che a questo prezzo in commercio ci siano pochi monitor all’altezza di questo per prestazioni generali. C’è poco da aggiungere ad un prodotto di così alta qualità per un prezzo così basso.