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Fuori produzione
24PFS5603/12
TV LED Full HD ultra sottile
Ammira il design pulito e minimalista del TV Philips 5600 bianco. L'aspetto sottile e sagomato si adatta perfettamente ai tuoi ambienti interni. Con una qualità dell'immagine in Full HD, questo TV è la scelta ideale per chi cerca la semplicità.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Elegante, compatto, leggero e portatile. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti ovunque, che sia in cucina o in campeggio con la famiglia. Questo TV portatile ti permette di seguire i telegiornali e di tenerti aggiornato sui risultati dei tuoi sport preferiti. È infatti progettato per seguire sempre il divertimento!
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.7
su 5
106
Recensioni
sergiosal
20/03/2022
Italia
Dipendente Philips
Compratore verificato
Televisore molto valido
[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto
Pro
tutto perfetto
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2021-02-20
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2021-02-20
Panfilio
27/01/2022
Italia
Compratore verificato
Qualità/prezzo
Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2021-07-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2021-07-27
Listrama
08/11/2021
Italia
Compratore verificato
leggero, facile installarlo
Ne avevo già un altro da 42" che andava benissimo e allora ho preso il secondo da 32 debbo dire che fino ad ora sono soddisfatto solo un piccolo problema ma perchè i due telecomandi di televisori della stessa serie sono differenti?
Pro
leggerezza, facilità di installazione
Contro
telecomandi differenti per due televisori della stessa serie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-10-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-10-08
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.