E' il terzo TV grande schermo Philips ed il primo ultrasottile che utilizzo (gli altri due erano a tubo catodico). Ottimo apparecchio, nella tradizione pluriennale dei TV Philips, nel quale ritrovo le caratteristiche che più mi soddisfano: immagine di ottima qualità e molto naturale, audio molto buono (considerando anche che in questi tipi di TV la qualità audio non raggiunge mai livelli di eccellenza e comunque un gradino sotto quella dei vecchi TV a tubo catodico che potevano contare su un "cabinet" più adatto a riprodurre un audio di qualità), menù facile da utilizzare e con molte opzioni per personalizzare video e audio secondo le proprie preferenze o il tipo di programma che si sta seguendo nonché altre funzioni, collegati al TV ci sono un DVD Recorder (in HDMI) ed un vecchio VCR (con SCART) -entrambi Philips- che rendono al meglio le loro caratteristiche e qualità. Se fosse stato disponibile anche in colore scuro lo avrei preferito, se non altro per uniformità con il colore degli altri apparecchi collegati e del mobile dove è alloggiato ma comunque il colore bianco non rappresenta un problema, anche perché e minimamente visibile. In conclusione, sono soddisfatto dell'acquisto.