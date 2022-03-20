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Fuori produzione

5600 seriesTV LED ultra sottile Full HD

24PFS5603/12

3.7

| (106) Recensioni

TV LED Full HD ultra sottile

Ammira il design pulito e minimalista del TV Philips 5600 bianco. L'aspetto sottile e sagomato si adatta perfettamente ai tuoi ambienti interni. Con una qualità dell'immagine in Full HD, questo TV è la scelta ideale per chi cerca la semplicità.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Pixel Plus HD

TV LED Full HD ultra sottile

  • 60 cm (24")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

TV portatile compatto: progettato per seguire sempre il divertimento

Elegante, compatto, leggero e portatile. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti ovunque, che sia in cucina o in campeggio con la famiglia. Questo TV portatile ti permette di seguire i telegiornali e di tenerti aggiornato sui risultati dei tuoi sport preferiti. È infatti progettato per seguire sempre il divertimento!

USB per la riproduzione di file multimediali

USB per la riproduzione di file multimediali

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

106

Recensioni

20/03/2022

Italia

Italia

Dipendente Philips

Compratore verificato

Televisore molto valido

[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto

Pro

tutto perfetto

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-02-20

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-02-20

27/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Qualità/prezzo

Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-07-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2021-07-27

08/11/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

leggero, facile installarlo

Ne avevo già un altro da 42" che andava benissimo e allora ho preso il secondo da 32 debbo dire che fino ad ora sono soddisfatto solo un piccolo problema ma perchè i due telecomandi di televisori della stessa serie sono differenti?

Pro

leggerezza, facilità di installazione

Contro

telecomandi differenti per due televisori della stessa serie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2020-10-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Data di utilizzo 2020-10-08

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.