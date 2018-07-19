Un trasloco da fare e i miei genitori rimasti senza tv perché gliel’ho preso per portarlo a casa nuova... dopo 15 giorni senza tv ne ricomprano una identica, hanno visto che il prodotto era ottimo e ne hanno acquistato uno identico! Audio eccezionale, la cassa amovibile è spettacolare, sia attaccata alla tv che in modalità Bluetooth, ottime impostazioni audio. Qualità immagine impeccabile, film partite documentari in HD eccezionali.