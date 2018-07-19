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Fuori produzione
24PFS5231/12
TV LED ultra sottile Full HD
Di dimensioni compatte, ma grande in tutto il resto. Ti presentiamo il televisore Philips serie 5200. Dotato di una soluzione audio all-in-one con connettività wireless e prestazioni straordinarie, cambierà la tua visione dei piccoli televisori.
60 cm (24")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Un audio sensazionale per piccoli schermi. La soluzione audio all-in-one Philips è un potente altoparlante incorporato che funge anche da supporto per il televisore. Offre una combinazione perfetta di altoparlanti che consentono ai film di prendere vita, garantiscono un'esperienza di gioco senza pari e offrono un'eccezionale riproduzione musicale. Con la connettività wireless puoi riprodurre ciò che desideri quando vuoi, senza sforzo e con un audio incredibile. E il rivestimento bianco e argento si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.8
su 5
106
Recensioni
matteopaglia
19/07/2018
Italia
Ottimo prodotto!
Prodotto eccellente, design interessante. Qualità audio e video impeccabili! Leggera pecca è il telecomando che ha i tasti per la selezione dei canali un pò piccolini.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5200 series 24PFS5231 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Lindo
14/07/2018
Italia
2 TV identiche a distanza di 15 giorni... prodotto eccellente
Un trasloco da fare e i miei genitori rimasti senza tv perché gliel’ho preso per portarlo a casa nuova... dopo 15 giorni senza tv ne ricomprano una identica, hanno visto che il prodotto era ottimo e ne hanno acquistato uno identico! Audio eccezionale, la cassa amovibile è spettacolare, sia attaccata alla tv che in modalità Bluetooth, ottime impostazioni audio. Qualità immagine impeccabile, film partite documentari in HD eccezionali.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5200 series 24PFS5231 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5200 series 24PFS5231 TV LED ultra sottile Full HD
Fulvix
10/05/2017
Italia
ottimo ed innovativo
visione ottima ma soprattutto eccezionale la qualita audio e la comodità del bluetooth.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5200 series 24PFS5231 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.