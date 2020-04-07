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  • L'arte dell'eleganza e delle prestazioni
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LED

248C3LHSB/00

3.3
| (3) Recensioni

1 premio

L'arte dell'eleganza e delle prestazioni
Con un profilo sottile e un'elegante base in alluminio, il nuovo Moda è una vera opera d'arte.
Vedi tutti i vantaggi

L'arte dell'eleganza e delle prestazioni

  • Moda

  • 60 cm (23,6")

Tecnologia LED per immagini brillanti

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

SmartKolor per immagini ricche e vibranti

SmartKolor per immagini ricche e vibranti

SmartKolor è una sofisticata tecnologia di estensione del colore in grado di aumentare la gamma visiva dei colori del display. Ottimizzando il livello di guadagno RGB del display, questa funzione consente di avere immagini ricche e vivaci, per foto e video dai colori davvero sorprendenti.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-1679531

Recensioni

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3.3

su 5

3

Recensioni

3
2

07/04/2020

Italia

Italia

Monitor eccellente

Lo posseggo ormai da quasi 10 anni, nessun problema ed è perfetto ancora come il primo giorno. Collegato da prima direttamente ad una Workstation con Linux e in seguito ad un sintoamplificatore con HDMI passante, non ha mai dato problemi di sorta. Certo, non possiede uscite USB e l'audio non è il suo forte, ma non era questo quello che cercavo in questo monitor quando l'ho acquistato. A 10 anni di distanza dal suo acquisto direi che è invecchiato egregiamente.

Pro

Ottima qualità delle immagini e dei colori

Contro

Mancanza di porte USB e audio scadente

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSB LED monitor

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16/05/2012

Italia

Italia

ottimo design, regolazioni non semplicissime

E' un monitor di buon livello, con ottimo rapporto qualità/prezzo, fedele nei colori. Ottima ed elegante l'estetica, mentre non semplicissime sono le regolazioni.

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSB LED monitor

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18/02/2015

Italia

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iNCOMPATIBILITA' CON SCHEDA GRAFICA NDIVIA GEFORCE660

Prodotto scadente Incompatibilita' con driver ndivia geoforce 660 Il disco all'interno della confezione era rotto quindi: 1) tentato di cercare driver appositi nel sito ma e' complicato. 2) il software per la gestione colore scaricato ha un file corrotto e non funziona. In sintesi Il peggior prodotto elettronico mai comperato

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSB LED monitor

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