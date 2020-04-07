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Fuori produzione
248C3LHSB/00
Moda
60 cm (23,6")
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
SmartKolor è una sofisticata tecnologia di estensione del colore in grado di aumentare la gamma visiva dei colori del display. Ottimizzando il livello di guadagno RGB del display, questa funzione consente di avere immagini ricche e vivaci, per foto e video dai colori davvero sorprendenti.
Riconoscimenti
3.3
su 5
3
Recensioni
toalex77
07/04/2020
Italia
Monitor eccellente
Lo posseggo ormai da quasi 10 anni, nessun problema ed è perfetto ancora come il primo giorno. Collegato da prima direttamente ad una Workstation con Linux e in seguito ad un sintoamplificatore con HDMI passante, non ha mai dato problemi di sorta. Certo, non possiede uscite USB e l'audio non è il suo forte, ma non era questo quello che cercavo in questo monitor quando l'ho acquistato. A 10 anni di distanza dal suo acquisto direi che è invecchiato egregiamente.
Pro
Ottima qualità delle immagini e dei colori
Contro
Mancanza di porte USB e audio scadente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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ermanfox
16/05/2012
Italia
ottimo design, regolazioni non semplicissime
E' un monitor di buon livello, con ottimo rapporto qualità/prezzo, fedele nei colori. Ottima ed elegante l'estetica, mentre non semplicissime sono le regolazioni.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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CarloCorniali
18/02/2015
Italia
iNCOMPATIBILITA' CON SCHEDA GRAFICA NDIVIA GEFORCE660
Prodotto scadente Incompatibilita' con driver ndivia geoforce 660 Il disco all'interno della confezione era rotto quindi: 1) tentato di cercare driver appositi nel sito ma e' complicato. 2) il software per la gestione colore scaricato ha un file corrotto e non funziona. In sintesi Il peggior prodotto elettronico mai comperato
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSB LED monitor
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