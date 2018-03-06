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Fuori produzione

Monitor LCD Full HD

243V7QSB/01

3

| (2) Recensioni

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

21/11/2017

Italia

Italia

un monitor full hd senza entrata hd

lo vendono come full hd ma ha solo entrata vga e dvi...inutilizzabile, un vera presa in giro

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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