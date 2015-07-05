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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
243V5QSBA/01
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini brillanti su questo display Philips. Funzionalità essenziali quali SmartContrast, per immagini chiare ricche di dettagli, fanno di questo sistema un'ottima scelta!
V Line
59,9 cm (23,6")
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Recensioni
Il tempo di risposta intelligente è ottimo dai test GtG e GtG (BW).