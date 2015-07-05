ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale

Fuori produzione

Monitor LCD

243V5QSBA/01

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini brillanti su questo display Philips. Funzionalità essenziali quali SmartContrast, per immagini chiare ricche di dettagli, fanno di questo sistema un'ottima scelta!

Vedi tutti i vantaggi

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 59,9 cm (23,6")

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Design compatto per risparmiare spazio

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Il tempo di risposta intelligente è ottimo dai test GtG e GtG (BW).