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Fuori produzione
22PFS4022/12
TV LED ultra sottile Full HD
Progettato per il divertimento, il TV Philips 4000 porta immagini di alta qualità sul piccolo schermo. Sufficientemente compatto per essere spostato da una stanza all'altra velocemente e senza sforzi, il design minimalista lo rende un complemento perfetto ovunque deciderai di posizionarlo.
55 cm (22")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.0
su 5
68
Recensioni
flippino
05/06/2018
Italia
HA TUTTO
io posseggo 8 televisori , ma questo 24 pollici li batte tutti. Due tuner , sistema di registrazione efficace e logico , full hd , software di buon livello ..... unico neo l'audio bassino causa altoparlanri messi sul retro , ma basta collegarci degli speaker esterni e si risolve . Brava Philips .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Cencon57
03/06/2018
Italia
Assurdo fare un Tv senza telecomando incorporato.
Dall'inizio difficoltà con teleconando riporto Tv a mediaword CT provati2 originali chiedendo sost. con modello anche con telecomando incorporato. A un mese di distanza si chiede gentilmente di visionare la situazione. Graziei.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Startac78
18/02/2018
Italia
Soddisfatto dell'acquisto
Soddisfatto dell'acquisto fatto philips sempre una grande marca
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.