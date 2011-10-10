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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con PowerSensor

225P2ES/00

4.8

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Il primo display PowerSensor a risparmio energetico

Ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold, il display Philips 225P2 Business con sensore PowerSensor intelligente rileva la presenza dell'utente e regola il consumo energetico di conseguenza, assicurando un risparmio fino al 80% sulle bollette!

Vedi tutti i vantaggi

Il primo display PowerSensor a risparmio energetico

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

SmartPower: risparmio energetico fino al 50%

SmartPower è una tecnologia intelligente che analizza in maniera dinamica il contenuto dell'immagine sullo schermo per consentire il risparmio energetico. L'intensità della retroilluminazione può essere controllata automaticamente e preimpostata dal sistema per ridurre il consumo energetico fino al 50% con una riduzione drastica dei costi.

Regolazione in altezza a 130 mm per una posizione di visualizzazione ottimale

La base Super Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile e girevole, ad altezza regolabile e ruotabile a 90° in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.

Audio stereo integrato per un'esperienza multimediale

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

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15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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