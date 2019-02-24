ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale

Fuori produzione

Monitor LED con Touch Control

221EL2SB/00

4.3

| (60) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Display LED sottile ed elegante con colori naturali

Grazie al design sottile ed elegante, la nuova generazione di display Full HD LED 221EL2 con SmartContrast e SmartImage Lite è ideale per qualsiasi esigenza

Vedi tutti i vantaggi

Display LED sottile ed elegante con colori naturali

  • E-line da 54,6 cm (21,5")

  • Full HD

Design sottile per un look moderno

la nuova gamma di monitor Philips utilizza Slim CCFL o LED di nuova generazione, consentendo di essere più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!

Materiali ecocompatibili in linea con gli standard internazionali

"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.

Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p

Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.3

su 5

60

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

24/02/2019

Italia

Italia

ottimo prodotto

Prodotto usato per 5-6 anni di fila, ottimo feedback visivo e tempi di risposta. Utilizzato anche per gaming e se l'è cavata sempre bene. La mancanza di una porta hdmi è una nota negativa, ma si può fare a meno utilizzando una porta hdmi-dvi-d e la qualità è nettamente superiore alla vga.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control

15/05/2012

Italia

Italia

monitor 19iel led

prodotto semplice da mettere a punto , colori e luminosita ottimi , ottimo design , occupa pochissimo spazio dimensioni giuste per piccoli ambienti .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control

22/11/2010

Italia

Italia

Spettacolo HD

Super schermo FULL LED con HDMI.....da avere sicuramente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee