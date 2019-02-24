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Fuori produzione
Display LED sottile ed elegante con colori naturali
Grazie al design sottile ed elegante, la nuova generazione di display Full HD LED 221EL2 con SmartContrast e SmartImage Lite è ideale per qualsiasi esigenza
E-line da 54,6 cm (21,5")
Full HD
la nuova gamma di monitor Philips utilizza Slim CCFL o LED di nuova generazione, consentendo di essere più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!
"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.
Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.
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4.3
su 5
60
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Mucio
24/02/2019
Italia
ottimo prodotto
Prodotto usato per 5-6 anni di fila, ottimo feedback visivo e tempi di risposta. Utilizzato anche per gaming e se l'è cavata sempre bene. La mancanza di una porta hdmi è una nota negativa, ma si può fare a meno utilizzando una porta hdmi-dvi-d e la qualità è nettamente superiore alla vga.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
sigare1
15/05/2012
Italia
monitor 19iel led
prodotto semplice da mettere a punto , colori e luminosita ottimi , ottimo design , occupa pochissimo spazio dimensioni giuste per piccoli ambienti .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL2SB LED monitor with Touch Control
Andrea
22/11/2010
Italia
Spettacolo HD
Super schermo FULL LED con HDMI.....da avere sicuramente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch