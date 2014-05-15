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Monitor LCD

203V5LSB26/10

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini LED brillanti su questo display Philips. Il design compatto e il montaggio VESA consentono una maggiore flessibilità al tuo spazio di lavoro: una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 20 (19,5"/49,5 cm diag.)

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

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Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 203V5LSB26 Monitor LCD

Sì, consiglio questo prodotto

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