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Fuori produzione

Monitor LCD con Touch Control

192E2SB/00

4.3

| (15) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Elegante display HD che offre un grande valore

Con un design elegante, SmartContrast e SmartImage lite, il display HD 192E2 è la scelta perfetta per tutte le tue esigenze

Vedi tutti i vantaggi

Elegante display HD che offre un grande valore

  • 18,5'' (47 cm) E-line

  • HD

SmartImage Lite per una esperienza visiva LCD avanzata

SmartImage Lite è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage Lite ottimizza il contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per le prestazioni della visualizzazione più accattivante: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.

Comandi tattili avanzati

I comandi tattili sono icone sofisticate e sensibili al tocco in sostituzione dei tasti in rilievo che consentono all'utente di regolare il monitor in base alle proprie esigenze. I comandi tattili, sensibili anche al tocco più leggero, conferiscono al monitor un aspetto moderno.

Energy Star per una maggiore efficacia e un basso consumo energetico

Il programma Energy Star è sponsorizzato dall'EPA degli Stati Uniti ed è un programma per l'efficienza energetica adottato da molti paesi. La certificazione Energy Star garantisce l'acquisto di un prodotto in linea con i più recenti standard in materia di efficienza energetica e che assicura un consumo ottimale a tutti i livelli di funzionamento. I nuovi monitor Philips sono dotati di certificazione Energy Star 5.0 e rispettano (o superano) gli standard fissati in materia. In modalità di riposo, ad esempio, lo standard Energy Star 5.0 richiede meno di 1 W di energia, mentre i monitor Philips ne consumano meno di 0,5 W. Per ulteriori dettagli: www.energystar.gov

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

15

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

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15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

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Questa revisione è stata effettuata per 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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16/10/2011

Nederland

Nederland

Voor het geld een zeer goede koop.

Mooi beeldscherm, zeer hoge kwaliteit, bediening van de tiptoetsen laat te wensen over; reageren soms niet of nauwelijks.

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Questa revisione è stata effettuata per 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

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