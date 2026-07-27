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18952C2
Per LED-HL [~H7]
Confezione da: 2
Sistema innovativo per l'automotive
Alcuni modelli di auto presentano particolari sfide per le lampadine a LED retrofit. Gli esclusivi adattatori Philips CANbus garantiscono un funzionamento corretto a fronte di qualsiasi problema elettrico, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto.
Grazie al design avanzato, l'adattatore CANbus è facile da installare e garantisce buone prestazioni fin dal primo giorno.
Il design ideato per il settore automobilistico dell'adattatore CANbus prende in considerazione le difficili condizioni di utilizzo quotidiano all'interno del vano motore.
Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.