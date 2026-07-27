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  • Prestazioni elettriche perfette
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CANbus adaptor LEDAdattatore CANbus per LED

18952C2

Prestazioni elettriche perfette
Philips LED-CANbus H7 è il supplemento ideale per i fari con base a LED H7. Facile da installare, garantisce una compatibilità elettrica perfetta con la vettura, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto.
Vedi tutti i vantaggi

Funzionamento fluido

Prestazioni elettriche perfette

  • Per LED-HL [~H7]

  • Confezione da: 2

  • Sistema innovativo per l'automotive

Prestazioni garantite per LED-HL [~H7]

Alcuni modelli di auto presentano particolari sfide per le lampadine a LED retrofit. Gli esclusivi adattatori Philips CANbus garantiscono un funzionamento corretto a fronte di qualsiasi problema elettrico, eliminando eventuali problemi legati agli avvisi sul cruscotto.

Facile installazione

Grazie al design avanzato, l'adattatore CANbus è facile da installare e garantisce buone prestazioni fin dal primo giorno.

Prestazioni ottimali in tutte le condizioni

Il design ideato per il settore automobilistico dell'adattatore CANbus prende in considerazione le difficili condizioni di utilizzo quotidiano all'interno del vano motore.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.