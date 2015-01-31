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Fuori produzione
12972WHVSM
La sicurezza non è mai stata così attraente
Le lampade Philips WhiteVision donano un accattivante look bianco Xenon ai fari, per un'esperienza di guida notturna eccezionale. La maggior luminosità, con luce del 60% più bianca, le rende la combinazione perfetta di stile e sicurezza.
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 2+2
12 V, 55 W
Lampadine per luci di pos. W5W incl.
Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.
Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.
Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)
2.8
su 5
20
Recensioni
MarcoNC
31/01/2015
Italia
Ottima visibilità ed effetto Xenon
Provate su Alfa Romeo Giulietta, in sostituzione alle blue vision. Assolutamente migliori, ed emettono una luce più similare allo Xenon con sfumatura del bordo luce sul blu. Le migliori lampade alogene effetto Xenon in commercio!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12972WHVSM lampadina fari auto
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Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12972WHVSM lampadina fari auto
spheeris
22/10/2015
España
Muy validas, color Blanco perfecto
No creo que amplien mucho la distancia pero dan el efecto blanco que necesito. Bajo mi opinión no pierden luminosidad.
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Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12972WHVSM bombilla faros delanteros
Sì, consiglio questo prodotto
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03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Pro
Better and brighter
Contro
You can feel it only in specific conditions
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Data di utilizzo 2019-10-03
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Data di utilizzo 2019-10-03