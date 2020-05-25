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  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta

Fuori produzione

RacingVisionlampada fari auto

12972RVS2

2.6
| (8) Recensioni
Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
Le lampadine per auto Philips RacingVision sono la scelta perfetta per gli amanti della guida. Con prestazioni eccellenti e fino a 150% in più di luminosità, potrai reagire più rapidamente per un’esperienza di guida più sicura ed eccitante.
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Porta le luci della tua auto e la tua guida al limite

Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta

  • Tipo di lampadina: H7

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 55 W

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino a 150%

Quando ti metti al volante di sera devi poter contare sulla migliore visibilità. Più riesci a vedere con nitidezza, maggiore sarà la velocità di reazione a qualsiasi ostacolo sulla strada. Le lampadine per fari Philips RacingVision migliorano la visibilità con fino a 150% di luminosità in più. Potrai individuare ostacoli sulla strada in anticipo rispetto alle altre lampadine alogene meno potenti e goderti un viaggio più sicuro e piacevole.

Una delle lampadine più luminose per prestazioni eccellenti

Con luci migliori e più luminose, potrai dare il meglio di te quando sei al volante. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione del gas interno fino a 13 bar , al rivestimento di precisione cromato e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari Philips RacingVision rappresentano il nuovo standard nel settore dell'illuminazione per auto. Sono, infatti, state progettate per prestazioni e visibilità senza compromessi, per una guida più rilassata, controllata ed entusiasmante.

Luce più brillante per automobilisti sportivi

Gli automobilisti sportivi desiderano ottenere prestazioni superiori delle loro vetture. Con una luminosità su strada fino a 150% in più, le Philips RacingVision sono omologate per offrirti un'esperienza divertente su strada e fuori strada.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.6

su 5

8

Recensioni

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Pro

Helder wit licht

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Compratore verificato

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Pro

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Contro

Durée de vie limite

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee