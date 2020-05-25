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Fuori produzione
12972RVS2
Tipo di lampadina: H7
Confezione da: 2
12 V, 55 W
Quando ti metti al volante di sera devi poter contare sulla migliore visibilità. Più riesci a vedere con nitidezza, maggiore sarà la velocità di reazione a qualsiasi ostacolo sulla strada. Le lampadine per fari Philips RacingVision migliorano la visibilità con fino a 150% di luminosità in più. Potrai individuare ostacoli sulla strada in anticipo rispetto alle altre lampadine alogene meno potenti e goderti un viaggio più sicuro e piacevole.
Con luci migliori e più luminose, potrai dare il meglio di te quando sei al volante. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione del gas interno fino a 13 bar , al rivestimento di precisione cromato e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari Philips RacingVision rappresentano il nuovo standard nel settore dell'illuminazione per auto. Sono, infatti, state progettate per prestazioni e visibilità senza compromessi, per una guida più rilassata, controllata ed entusiasmante.
Gli automobilisti sportivi desiderano ottenere prestazioni superiori delle loro vetture. Con una luminosità su strada fino a 150% in più, le Philips RacingVision sono omologate per offrirti un'esperienza divertente su strada e fuori strada.
2.6
su 5
8
Recensioni
25/05/2020
Nederland
Compratore verificato
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Pro
Helder wit licht
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Compratore verificato
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Pro
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Contro
Durée de vie limite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis