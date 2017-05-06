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  • Più luminosi. Più bianchi. Più potenti.
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Fuori produzione

X-tremeUltinon LEDlampada fari auto

12901HPX2

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Più luminosi. Più bianchi. Più potenti.
Philips X-tremeUltinon a LED [~H4] è provvista di LED LUXEON di elevata qualità da 6.500 kelvin. La nostra tecnologia SafeBeam brevettata proietta una luce più luminosa del 200% proprio dove desideri. Progettata per durare nel tempo, con design AirFlux avanzato.
Vedi tutti i vantaggi

Fari a LED bianchi luminosi dal design elegante

Più luminosi. Più bianchi. Più potenti.

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • 200% di luminosità in più

  • Sistema innovativo per l'automotive

Luminosità 200% più intensa per ottenere una visibilità superiore

Luminosità 200% più intensa per ottenere una visibilità superiore

Guidare al buio è impegnativo e devi poter fare affidamento sui tuoi fari. Sia la visibilità frontale e sia quella laterale sono importanti per aumentare la capacità di guida in sicurezza. Grazie al loro intenso fascio luminoso, i fari a LED per auto Philips X-tremeUltinon migliorano la visibilità fino al 200%. Quando avrai provato questo nuovo livello di luminosità, non potrai più fare a meno dei LED. Più aumenta la visibilità, più rapidi sono i tuoi tempi di reazione e più sicura è la tua guida. Non permettere al buio di coglierti impreparato, scegli Philips e inizia a guidare di notte con più sicurezza e maggiore controllo.

Temperatura colore di 6500 kelvin che assicura una luce bianca e brillante

Temperatura colore di 6500 kelvin che assicura una luce bianca e brillante

I fari a LED Philips X-tremeUltinon sono basati sulla tecnologia LUXEON, studiata per le applicazioni automobilistiche, ed emettono un fascio luminoso bianco e brillante, grazie a una temperatura colore che può arrivare fino a 6500 kelvin. Una migliore visibilità permette di individuare prima eventuali ostacoli e di scegliere sempre la traiettoria di guida migliore. Dal momento che non dovrai più sforzarti per vedere la strada, lampadine più luminose renderanno i tuoi viaggi notturni più piacevoli e rilassanti.

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Gli occhi ci dicono molto di una persona, così come i fari ci dicono molto della tua auto. Se vuoi migliorare lo stile della tua auto, senza acquistarne una nuova, la scelta più intelligente è quella di installare nuove lampadine. <br><br>La tua auto esprime la tua personalità e le lampade LED Philips sono una chiara manifestazione di stile. Al posto di una luce gialla e datata, i tuoi fari proietteranno una luce bianca, nitida e moderna. Per un look senza eguali, gli automobilisti più attenti scelgono lo stile superiore delle lampade LED Philips.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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su 5

1

Recensione

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4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.