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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
200% di luminosità in più
Sistema innovativo per l'automotive
Guidare al buio è impegnativo e devi poter fare affidamento sui tuoi fari. Sia la visibilità frontale e sia quella laterale sono importanti per aumentare la capacità di guida in sicurezza. Grazie al loro intenso fascio luminoso, i fari a LED per auto Philips X-tremeUltinon migliorano la visibilità fino al 200%. Quando avrai provato questo nuovo livello di luminosità, non potrai più fare a meno dei LED. Più aumenta la visibilità, più rapidi sono i tuoi tempi di reazione e più sicura è la tua guida. Non permettere al buio di coglierti impreparato, scegli Philips e inizia a guidare di notte con più sicurezza e maggiore controllo.
I fari a LED Philips X-tremeUltinon sono basati sulla tecnologia LUXEON, studiata per le applicazioni automobilistiche, ed emettono un fascio luminoso bianco e brillante, grazie a una temperatura colore che può arrivare fino a 6500 kelvin. Una migliore visibilità permette di individuare prima eventuali ostacoli e di scegliere sempre la traiettoria di guida migliore. Dal momento che non dovrai più sforzarti per vedere la strada, lampadine più luminose renderanno i tuoi viaggi notturni più piacevoli e rilassanti.
Gli occhi ci dicono molto di una persona, così come i fari ci dicono molto della tua auto. Se vuoi migliorare lo stile della tua auto, senza acquistarne una nuova, la scelta più intelligente è quella di installare nuove lampadine. <br><br>La tua auto esprime la tua personalità e le lampade LED Philips sono una chiara manifestazione di stile. Al posto di una luce gialla e datata, i tuoi fari proietteranno una luce bianca, nitida e moderna. Per un look senza eguali, gli automobilisti più attenti scelgono lo stile superiore delle lampade LED Philips.
1.0
su 5
1
Recensione
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.