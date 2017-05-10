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Garanzia di 2 anni
12831WLEDX1
DayLight9
12 V
16 W
Più angolazioni di montaggio per un'ampia visibilità.
Le nuove ottiche offrono una migliore illuminazione. L'angolo sotto il quale viene proiettata la giusta quantità di luce su strada è stato aumentato proprio grazie al nuovo design.
La gamma di montaggio dei moduli è stata aumentata a +/- 40 gradi (orizzontale), +/- 2 gradi (verticale) e +/- 32 gradi (diagonale).
3.9
su 5
21
Recensioni
Danforl
10/05/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Finalmente ho trovato quello che cercavo. i led sono molto potenti (paragonabili a quelli originali di fabbrica) e facili da installare. Unico problema sulla mia megane3 è che collegandoli in maniera standard ogni tanto si spegnevano anche in marcia. Ho quindi seguito, come da indicazioni del supporto Philips, lo schema di collegamento per le auto con start e stop e tutto funziona perfettamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED
Sì, consiglio questo prodotto
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nikko67
25/02/2015
Italia
gran bella luce oltre essere facili e robuste
veramente gran prodotto , bella luce , facile installazione ( a detta dell' elettrauto )consistente come materiali, unica pecca , le istruzioni sono in 11 lingue ,ma manca l'italiano ,la consegna puntuale, il mio elettrauto dice che sono le migliori che ha mai installato , si è tenuto la scatola x avere copia del modello da esibire a richiesta. installati su Subaru impreza 2.0 bi fuel del 2011
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED
Sì, consiglio questo prodotto
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Albert1
20/01/2015
Italia
Semplice ma efficace
Come da titolo: nessun problema per il montaggio; i cavi sono protetti da guaine resistenti, la centralina assolve il suo compito egregiamente (quando accendo il motore si accendono i led; quando spengo il motore i led restano accesi per ulteriori 5 secondi prima di spegnersi; quando attivo le luci di posizione si spengono i led). Le connessioni sono semplicissime (ed impermeabili). Montate su un veicolo un po' datato senza alcun problema.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED
Sì, consiglio questo prodotto
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