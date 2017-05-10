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  • Alta visibilità per la massima sicurezza
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DayLight 9Luci di marcia diurne LED

12831WLEDX1

3.9
| (21) Recensioni
Alta visibilità per la massima sicurezza
La terza generazione di DRL Philips combina uno stile superiore e una visibilità ottimizzata. Grazie al loro design ottico rinnovato, il modello Philips Daylight9 offre una flessibilità di montaggio superiore: una soluzione legale su strada per far risaltare la tua auto.
Vedi tutti i vantaggi

Luminose e accattivanti da ogni angolazione

Alta visibilità per la massima sicurezza

  • DayLight9

  • 12 V

  • 16 W

Più angolazioni di montaggio per un'ampia visibilità

Più angolazioni di montaggio per un'ampia visibilità

Più angolazioni di montaggio per un'ampia visibilità.

Nuovo design ottico con LED a 9 punti

Nuovo design ottico con LED a 9 punti

Le nuove ottiche offrono una migliore illuminazione. L'angolo sotto il quale viene proiettata la giusta quantità di luce su strada è stato aumentato proprio grazie al nuovo design.

Montaggio consentito su bordo paraurti fino ad angolazioni di +/- 40°

Montaggio consentito su bordo paraurti fino ad angolazioni di +/- 40°

La gamma di montaggio dei moduli è stata aumentata a +/- 40 gradi (orizzontale), +/- 2 gradi (verticale) e +/- 32 gradi (diagonale).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

21

Recensioni

2

10/05/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Finalmente ho trovato quello che cercavo. i led sono molto potenti (paragonabili a quelli originali di fabbrica) e facili da installare. Unico problema sulla mia megane3 è che collegandoli in maniera standard ogni tanto si spegnevano anche in marcia. Ho quindi seguito, come da indicazioni del supporto Philips, lo schema di collegamento per le auto con start e stop e tutto funziona perfettamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED

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25/02/2015

Italia

Italia

gran bella luce oltre essere facili e robuste

veramente gran prodotto , bella luce , facile installazione ( a detta dell' elettrauto )consistente come materiali, unica pecca , le istruzioni sono in 11 lingue ,ma manca l'italiano ,la consegna puntuale, il mio elettrauto dice che sono le migliori che ha mai installato , si è tenuto la scatola x avere copia del modello da esibire a richiesta. installati su Subaru impreza 2.0 bi fuel del 2011

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20/01/2015

Italia

Italia

Semplice ma efficace

Come da titolo: nessun problema per il montaggio; i cavi sono protetti da guaine resistenti, la centralina assolve il suo compito egregiamente (quando accendo il motore si accendono i led; quando spengo il motore i led restano accesi per ulteriori 5 secondi prima di spegnersi; quando attivo le luci di posizione si spengono i led). Le connessioni sono semplicissime (ed impermeabili). Montate su un veicolo un po' datato senza alcun problema.

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