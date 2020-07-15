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X-tremeUltinon LEDLampada per abitacolo e di segnalazione

127996000KX2

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Più luce, più stile
Per una guida sicura e moderna, passa alle luminose luci a LED per abitacolo e di posizione Philips X-treme Ultinon T10. Sono potenti, precise ed eleganti, così potrai guidare in tutta sicurezza e con stile. L'attacco in ceramica garantisce la resistenza al calore.
Vedi tutti i vantaggi

Luci di segnalazione a LED intense, luminose e di lunga durata

Più luce, più stile

  • Tipo di lampadina: W5W

  • 12 V, effetto luce del giorno, 6000 K

  • Prestazioni CeraLight

  • Numero di lampadine: 2

Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando per via delle condizioni meteorologiche la visibilità si riduce, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-treme Ultinon forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000 K per le luci di retromarcia e fino a 8000 K per le luci di posizione. Grazie a colori più intensi per gli indicatori di direzione e gli stop, a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, offrirai agli altri conducenti essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Protezione termica e dalle vibrazioni in ceramica CeraLight

La tecnologia Philips CeraLight include un esclusivo rivestimento a base di ceramica brevettato, progettato per isolare i componenti a LED proteggendoli dai danni provocati dal calore e dalle vibrazioni. Questa innovazione impedisce che la lampadina si bruci prima del tempo. Una lampadina T10 dotata di CeraLight è progettata per durare nel tempo e per fornire al conducente una luce più duratura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Pro

luminosità e funzionamento

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.