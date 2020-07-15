Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Tipo di lampadina: W5W
12 V, effetto luce del giorno, 6000 K
Prestazioni CeraLight
Numero di lampadine: 2
Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando per via delle condizioni meteorologiche la visibilità si riduce, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-treme Ultinon forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000 K per le luci di retromarcia e fino a 8000 K per le luci di posizione. Grazie a colori più intensi per gli indicatori di direzione e gli stop, a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, offrirai agli altri conducenti essenziale tempo in più per reagire ai tuoi movimenti.
Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.
La tecnologia Philips CeraLight include un esclusivo rivestimento a base di ceramica brevettato, progettato per isolare i componenti a LED proteggendoli dai danni provocati dal calore e dalle vibrazioni. Questa innovazione impedisce che la lampadina si bruci prima del tempo. Una lampadina T10 dotata di CeraLight è progettata per durare nel tempo e per fornire al conducente una luce più duratura.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Pro
luminosità e funzionamento
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.