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  • Più luminosi. Più bianchi. Più potenti.
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Fuori produzione

X-tremeUltinon LEDLampadina fendinebbia per auto

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Più luminosi. Più bianchi. Più potenti.
I fendinebbia Philips X-tremeUltinon a LED sono provvisti di LED LUXEON di alta qualità fino a 6.500 Kelvin. La tecnologia SafeBeam brevettata proietta una luce più luminosa fino al 200%. Progettati per durare, con design AirFlux avanzato.&lt;br>
Vedi tutti i vantaggi

Fendinebbia a LED bianchi luminosi dal design elegante

Più luminosi. Più bianchi. Più potenti.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6500 K

  • Fino al 200% di luce più bril.&lt;br>

  • Sistema innovativo per l'automotive

Luce bianca e nitida fino a 6.500 K&lt;br>

Luce bianca e nitida fino a 6.500 K<br>

I fendinebbia a LED Philips X-tremeUltinon sono basati sulla tecnologia LUXEON, studiata per le applicazioni automobilistiche, ed emettono un fascio luminoso bianco e brillante, grazie a una temperatura colore che può arrivare fino a 6500 kelvin. Una migliore visibilità permette di individuare prima eventuali ostacoli e di scegliere sempre la traiettoria di guida migliore. Dal momento che non dovrai più sforzarti per vedere la strada, lampadine più luminose renderanno i tuoi viaggi notturni più piacevoli e rilassanti.

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Così come gli occhi sono lo specchio della nostra anima, così i fari sono lo specchio della tua auto. Se vuoi esaltare lo stile della tua auto, senza acquistarne una nuova, la scelta più intelligente è quella di migliorare i fari. La tua auto esprime la tua personalità e i fari a LED Philips sono una chiara manifestazione di stile. Al posto di una luce gialla e datata, i tuoi fari proietteranno una luce bianca, nitida e moderna. Per un look senza eguali, gli automobilisti più attenti scelgono lo stile superiore dei fari a LED Philips.

Luce brillante e potente, indirizzata esattamente dove serve

Luce brillante e potente, indirizzata esattamente dove serve

Le lampadine migliori non sono semplicemente quelle che producono la luce più intensa. Creare lampadine per auto a LED sempre più luminose è forse il compito più semplice. Quello che è veramente difficile è trovare il modo di utilizzare al meglio la quantità di luce prodotta. Una luce brillante fuori controllo non è adatta alla guida e può creare abbagliamenti pericolosi. Grazie alla tecnologia SafeBeam, le lampadine a LED Philips concentrano la luce solo dove serve realmente. Il fascio luminoso uniforme e preciso è stato progettato in conformità con le norme di sicurezza stradale studiate per i fari alogeni. Con un controllo più preciso del fascio luminoso, la visibilità aumenta e i tuoi viaggi notturni saranno migliori e più sicuri.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.