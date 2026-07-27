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Fuori produzione
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LED-FOG [~H8/H11/H16]
6500 K
Fino al 200% di luce più bril.<br>
Sistema innovativo per l'automotive
I fendinebbia a LED Philips X-tremeUltinon sono basati sulla tecnologia LUXEON, studiata per le applicazioni automobilistiche, ed emettono un fascio luminoso bianco e brillante, grazie a una temperatura colore che può arrivare fino a 6500 kelvin. Una migliore visibilità permette di individuare prima eventuali ostacoli e di scegliere sempre la traiettoria di guida migliore. Dal momento che non dovrai più sforzarti per vedere la strada, lampadine più luminose renderanno i tuoi viaggi notturni più piacevoli e rilassanti.
Così come gli occhi sono lo specchio della nostra anima, così i fari sono lo specchio della tua auto. Se vuoi esaltare lo stile della tua auto, senza acquistarne una nuova, la scelta più intelligente è quella di migliorare i fari. La tua auto esprime la tua personalità e i fari a LED Philips sono una chiara manifestazione di stile. Al posto di una luce gialla e datata, i tuoi fari proietteranno una luce bianca, nitida e moderna. Per un look senza eguali, gli automobilisti più attenti scelgono lo stile superiore dei fari a LED Philips.
Le lampadine migliori non sono semplicemente quelle che producono la luce più intensa. Creare lampadine per auto a LED sempre più luminose è forse il compito più semplice. Quello che è veramente difficile è trovare il modo di utilizzare al meglio la quantità di luce prodotta. Una luce brillante fuori controllo non è adatta alla guida e può creare abbagliamenti pericolosi. Grazie alla tecnologia SafeBeam, le lampadine a LED Philips concentrano la luce solo dove serve realmente. Il fascio luminoso uniforme e preciso è stato progettato in conformità con le norme di sicurezza stradale studiate per i fari alogeni. Con un controllo più preciso del fascio luminoso, la visibilità aumenta e i tuoi viaggi notturni saranno migliori e più sicuri.
Recensioni
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.