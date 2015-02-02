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Fuori produzione

X-tremeVision LEDlampadina di segnalazione per auto

12764X2

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Più luce, più stile
Per una guida sicura e al passo con i tempi, passa agli indicatori di direzione a LED di colore giallo intenso Philips X-tremeUltinon [~PY21W]. Sono luci potenti, precise e belle da vedere per segnalare la svolta in tutta sicurezza e con stile. Questa versione include un sistema di cancellazione avvisi.
Vedi tutti i vantaggi

Luci di segnalazione a LED intense, luminose e di lunga durata

Più luce, più stile

  • LED-AMB [~PY21W] +CANbus

  • Numero di lampadine: 2

  • 12 V, ambra intenso

  • Sistema innovativo per l'automotive

Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. E quando per via delle condizioni meteorologiche la visibilità si riduce, disporre di una luce di segnalazione intensa e brillante è ancora più importante. Le luci a LED di segnalazione Philips X-treme Ultinon forniscono un effetto luce diurna brillante e una luminosità fino a 6000K per le luci di retromarcia e di posizione. Grazie a colori più intensi per gli indicatori di direzione e gli stop, a LED che si accendono istantaneamente e a una luce uniforme e adeguatamente diretta, offrirai agli altri conducenti più tempo per reagire ai tuoi movimenti.

Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Sebbene l'obiettivo principale dell'illuminazione esterna sia aiutarti a vedere ed essere visto, non c'è motivo per cui non dovresti pensare anche allo stile. Se vuoi aggiungere un tocco di eleganza senza acquistare una nuova auto, sostituire l'illuminazione esterna con i LED è un modo intelligente di spendere i tuoi soldi. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop, un giallo più vivace per gli indicatori di direzione e un bianco più brillante per le luci di posizione e retromarcia. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Indicatori di direzione ambra intenso per una migliore visibilità

Gli indicatori di direzione a LED Philips offrono una brillante luce ambra che rende le tue intenzioni chiare ai veicoli nelle vicinanze. Il colore ambra intenso garantisce una maggiore sicurezza per te e per chi ti circonda.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

1

Recensione

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2

02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade a LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.