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LongLife EcoVisionMaggiore durata

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Guida con attenzione
Stanco di dover sostituire in continuazione le lampadine per fari anteriori? Le lampadine per auto Philips LongLife EcoVision, grazie a una durata superiore, rappresentano la scelta giusta per i guidatori che intendono ridurre la manutenzione del proprio veicolo.
Vedi tutti i vantaggi

Durata superiore, meno sostituzioni

Guida con attenzione

  • Tipo di lampadina: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Lunga durata, meno sostituzioni

  • Lampada ultraresistente

  • Numero di lampade: 10

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Philips è la scelta delle principali case automobilistiche.

Da 100 anni Philips è all’avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia

Specifiche tecniche

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