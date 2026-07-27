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Garanzia di 2 anni
12496LLECOCP
Tipo di lampadina: PY21W
12 V, 21 W
Lunga durata, meno sostituzioni
Lampada ultraresistente
Numero di lampade: 10
I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.
Da 100 anni Philips è all’avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia
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