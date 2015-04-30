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Fuori produzione

WhiteVisionlampadina fari auto

12342WHVSM

4.3
| (3) Recensioni
La sicurezza non è mai stata così attraente
Le lampade Philips WhiteVision donano un accattivante look bianco Xenon ai fari, per un'esperienza di guida notturna eccezionale. La maggior luminosità, con luce del 60% più bianca, le rende la combinazione perfetta di stile e sicurezza.
Vedi tutti i vantaggi

Intenso effetto bianco Xenon

La sicurezza non è mai stata così attraente

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 2+2

  • 12 V,60/55 W

  • Lampadine per luci di pos. W5W incl.

Un'esclusiva esperienza di guida grazie all'intenso effetto bianco Xenon

Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.

100% legale su strada; 100% di intensa luce bianca

Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.

Durata migliore della categoria per un piacere di guida prolungato

Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

4
2
1

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Sì, consiglio questo prodotto

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28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Sì, consiglio questo prodotto

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04/04/2016

Italia

Italia

Ok che non è xeno, ma nemmeno ci si avvicina

Pensavo che il risultato fosse come quello visto nel video di presentazione, eppure ho riscontrato un fascio di luce gialla! Peccato! Però vabbe rapporto qualità prezzo ci sta! Però scrivere 4300k o esperienza simil xeno, secondo me non è per niente così! Saluti

Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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