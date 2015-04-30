Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
12342WHVSM
Tipo di lampadina: H4
Confezione da: 2+2
12 V,60/55 W
Lampadine per luci di pos. W5W incl.
Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.
Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.
Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)
4.3
su 5
3
Recensioni
matwra
30/04/2015
Italia
Ottime, coprono bene gli angoli
Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
beppe94
28/03/2015
Italia
pubblicità corrispondente alla realtà!
montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Mandrillo340
04/04/2016
Italia
Ok che non è xeno, ma nemmeno ci si avvicina
Pensavo che il risultato fosse come quello visto nel video di presentazione, eppure ho riscontrato un fascio di luce gialla! Peccato! Però vabbe rapporto qualità prezzo ci sta! Però scrivere 4300k o esperienza simil xeno, secondo me non è per niente così! Saluti
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto