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  • Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
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Fuori produzione

RacingVisionlampada fari auto

12342RVS2

2.5
| (8) Recensioni
Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta
Le lampadine per auto Philips RacingVision sono la scelta perfetta per gli amanti della guida. Con prestazioni eccellenti e fino a 150% in più di luminosità, potrai reagire più rapidamente per un’esperienza di guida più sicura ed eccitante.
Vedi tutti i vantaggi

Porta le luci della tua auto e la tua guida al limite

Forse la più potente lampadina alogena consentita mai prodotta

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 2

  • 12 V,60/55 W

Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino a 150%

Quando ti metti al volante di sera devi poter contare sulla migliore visibilità. Più riesci a vedere con nitidezza, maggiore sarà la velocità di reazione a qualsiasi ostacolo sulla strada. Le lampadine per fari Philips RacingVision migliorano la visibilità con fino a 150% di luminosità in più. Potrai individuare ostacoli sulla strada in anticipo rispetto alle altre lampadine alogene meno potenti e goderti un viaggio più sicuro e piacevole.

Una delle lampadine più luminose per prestazioni eccellenti

Con luci migliori e più luminose, potrai dare il meglio di te quando sei al volante. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione del gas interno fino a 13 bar , al rivestimento di precisione cromato e al vetro al quarzo di alta qualità con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari Philips RacingVision rappresentano il nuovo standard nel settore dell'illuminazione per auto. Sono, infatti, state progettate per prestazioni e visibilità senza compromessi, per una guida più rilassata, controllata ed entusiasmante.

Luce più brillante per automobilisti sportivi

Gli automobilisti sportivi desiderano ottenere prestazioni superiori delle loro vetture. Con una luminosità su strada fino a 150% in più, le Philips RacingVision sono omologate per offrirti un'esperienza divertente su strada e fuori strada.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

8

Recensioni

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

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Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

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15/11/2016

Österreich

Österreich

Compratore verificato

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

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Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

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18/07/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

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Questa revisione è stata effettuata per RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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