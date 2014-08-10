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Fuori produzione

ColorVisionLampadina verde per fari

12342CVPGS2

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Cambia stile con la luce

ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Vedi tutti i vantaggi

Aggiungi un tocco di colore

Cambia stile con la luce

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 2

  • 12 V,60/55 W

Una nuova tecnologia di rivestimento che trasforma la luce in un tocco di colore.

Una nuova tecnologia di rivestimento che trasforma la luce in un tocco di colore.

Grazie al rivestimento speciale delle lampadine, Philips ColorVision aggiunge un tocco di colore rispettando la normativa Europea. Così, puoi personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
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1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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