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Fuori produzione
Cambia stile con la luce
ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.
Tipo di lampadina: H4
Confezione da: 2
12 V,60/55 W
Grazie al rivestimento speciale delle lampadine, Philips ColorVision aggiunge un tocco di colore rispettando la normativa Europea. Così, puoi personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.
Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive
Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
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Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Sì, consiglio questo prodotto
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MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
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