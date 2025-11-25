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Come si può evitare la fuoriuscita di latte dal tiralatte indossabile Philips Avent?

Se la tettarella o la coppa non sono assemblate correttamente, dal tiralatte potrebbe fuoriuscire del latte. Il collegamento tra la tettarella e la coppa deve essere completamente sigillato e chiuso.

Durante l'assemblaggio, assicurarsi che l'orlo sia completamente arrotolato sui bordi della coppetta di raccolta.

Come si può evitare la fuoriuscita di latte dal tiralatte indossabile Philips Avent?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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