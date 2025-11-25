Assistenza Philips Come si può evitare la fuoriuscita di latte dal tiralatte indossabile Philips Avent?

Se la tettarella o la coppa non sono assemblate correttamente, dal tiralatte potrebbe fuoriuscire del latte. Il collegamento tra la tettarella e la coppa deve essere completamente sigillato e chiuso.

Durante l'assemblaggio, assicurarsi che l'orlo sia completamente arrotolato sui bordi della coppetta di raccolta.

Le immagini sottostanti mostrano cosa tenere presente e cosa evitare: Come montare il tiralatte indossabile Philips Avent Guardare il breve video per scoprire come assemblare il tiralatte indossabile Philips Avent. Come si versare il latte in un altro contenitore Per evitare fuoriuscite durante il trasferimento del latte materno dalla coppetta di raccolta a un altro contenitore, non rimuovere la tettarella dalla coppa. La tettarella è dotata di un beccuccio sulla parte superiore. Può essere utilizzato per svuotare completamente la coppetta di raccolta quando si versa il latte in un altro contenitore o in un sacchetto per la conservazione del latte materno.