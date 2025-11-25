Come si può evitare la fuoriuscita di latte dal tiralatte indossabile Philips Avent?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Se la tettarella o la coppa non sono assemblate correttamente, dal tiralatte potrebbe fuoriuscire del latte. Il collegamento tra la tettarella e la coppa deve essere completamente sigillato e chiuso.
Durante l'assemblaggio, assicurarsi che l'orlo sia completamente arrotolato sui bordi della coppetta di raccolta.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF543/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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