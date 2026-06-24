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Perché l'autonomia dell'unità genitore è troppo breve?

L'autonomia di funzionamento dell'unità genitore del baby monitor può variare a seconda delle impostazioni e della modalità di utilizzo. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per massimizzare l'autonomia di funzionamento dell'unità genitore.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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