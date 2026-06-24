Perché l'autonomia dell'unità genitore è troppo breve?

Se il display è continuamente acceso, l'unità genitore consuma più energia. Per aumentare l'autonomia di funzionamento, attivare la modalità Eco nell'unità genitore.



Quando la modalità Eco è attiva, il display e l'audio dell'unità genitore si spengono quando non viene rilevato alcun rumore per 20 secondi. La spia della modalità Eco si illumina in verde a indicare che è stata attivata. In modalità Eco, il display e le trasmissioni audio sono completamente spenti per risparmiare l'energia della batteria. Quando vengono rilevati rumori dall'unità bambino, il display e l'audio dell'unità genitore si attivano immediatamente. I rumori rilevati vengono trasmessi all'unità genitore e le spie del livello audio si illuminano in verde. Se non viene rilevato alcun rumore, le spie del livello audio rimangono spente.



Nota: Il livello sonoro minimo per l'attivazione di audio e display è definito dall'impostazione della sensibilità.



Per attivare la modalità Eco, premere il pulsante della modalità sul lato dell'unità genitore.