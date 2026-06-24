Perché l'autonomia dell'unità genitore è troppo breve?
L'autonomia di funzionamento dell'unità genitore del baby monitor può variare a seconda delle impostazioni e della modalità di utilizzo. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per massimizzare l'autonomia di funzionamento dell'unità genitore.
Se il display è continuamente acceso, l'unità genitore consuma più energia. Per aumentare l'autonomia di funzionamento, attivare la modalità Eco nell'unità genitore.
Quando la modalità Eco è attiva, il display e l'audio dell'unità genitore si spengono quando non viene rilevato alcun rumore per 20 secondi. La spia della modalità Eco si illumina in verde a indicare che è stata attivata. In modalità Eco, il display e le trasmissioni audio sono completamente spenti per risparmiare l'energia della batteria. Quando vengono rilevati rumori dall'unità bambino, il display e l'audio dell'unità genitore si attivano immediatamente. I rumori rilevati vengono trasmessi all'unità genitore e le spie del livello audio si illuminano in verde. Se non viene rilevato alcun rumore, le spie del livello audio rimangono spente.
Nota: Il livello sonoro minimo per l'attivazione di audio e display è definito dall'impostazione della sensibilità.
Per attivare la modalità Eco, premere il pulsante della modalità sul lato dell'unità genitore.
Se la luminosità è impostata su un livello elevato, l'unità genitore consuma più energia. Per regolare la luminosità del display, premere la parte sinistra o destra del pulsante di controllo.
Se il volume è impostato su un livello elevato, l'unità genitore consuma più energia.
Per regolare il volume dell'unità genitore, premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo.
Nota: Quando la barra del volume è al minimo, il volume è disattivato. L'unità genitore è dotata di un'icona di disattivazione dell'audio nella barra di stato e l'utente riceve avvisi e video solo dall'unità genitore.
Se la sensibilità è impostata su un livello elevato, l'unità genitore consuma più energia. Il livello di sensibilità dell'unità bambino definisce ciò che viene rilevato e trasmesso sull'unità genitore. Se la sensibilità è impostata su un livello elevato, l'utente può udire diversi rumori, compresi quelli di sottofondo. Se la sensibilità è impostata su un livello basso, l'utente può udire solo i rumori più forti.
Per regolare la sensibilità, premere la parte destra del pulsante di controllo per accedere ai diversi livelli. Quindi, premere la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per selezionare il livello desiderato.
Utilizzare l'adattatore originale per caricare la batteria e mantenerla in buono stato.
La batteria si scarica gradualmente e molto lentamente, anche quando l'unità genitore è spenta.
Per risparmiare la batteria, spegnere l'unità genitore quando non la si utilizza.
Si consiglia di mantenere l'unità genitore collegata all'alimentazione durante la notte. Se la batteria si scarica durante la notte, l'unità genitore emette un segnale acustico che potrebbe svegliare l'utente.
Come per qualsiasi altro dispositivo elettronico ricaricabile, la capacità della batteria diminuisce dopo lunghi periodi di utilizzo.
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