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Qual è il modo migliore per riporre gli accessori Aqua dell'aspirapolvere Wet?

Ogni aspirapolvere Philips Wet include un serbatoio dell'acqua e cuscinetti in microfibra. Per riporre al meglio questi accessori dopo l'uso, seguire i passaggi riportati di seguito (i numeri dei passaggi corrispondono alle illustrazioni fornite).

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XC8347/01 , XC8349/01 , XC8147/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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