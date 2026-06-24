Qual è il modo migliore per riporre gli accessori Aqua dell'aspirapolvere Wet?
Ogni aspirapolvere Philips Wet include un serbatoio dell'acqua e cuscinetti in microfibra. Per riporre al meglio questi accessori dopo l'uso, seguire i passaggi riportati di seguito (i numeri dei passaggi corrispondono alle illustrazioni fornite).
Separare il cuscinetto dal serbatoio dell'acqua. In questo modo il cuscinetto si asciugherà completamente.
Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua.
Aggiungere un po' di acqua nel serbatoio.
Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio.
Scuotere il serbatoio per eliminare eventuali residui di detergente.
Svuotare nuovamente il serbatoio dell'acqua.
Una volta svuotato, lasciare aperto il coperchio del serbatoio per far evaporare l'acqua residua.
Asciugare all'aria il cuscinetto di pulizia e riporre il serbatoio dell'acqua con il coperchio aperto.
Quando il cuscinetto è completamente asciutto, riporlo accanto al serbatoio dell'acqua. Per assicurarsi che il cuscinetto rimanga asciutto quando viene conservato, lasciarlo scollegato dal serbatoio.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XC8347/01 , XC8349/01 , XC8147/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›