In questo webinar, il Dott. Tsang spiega l'importanza delle misurazioni dell'atrio sinistro come indicatore degli eventi cardiovascolari. Guarda il webinar per una presentazione approfondita dei vantaggi offerti dall'uso di HeartModelA.I. per l'acquisizione delle misurazioni LA e LV.

Dott. Wendy Tsang

Cardiologo, Assistant Professor Toronto

General Hospital, University of Toronto