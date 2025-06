Precisione in ogni posizione, perfezione in ogni applicazione

Il tavolo operatorio Baxter Medical è dotato di una colonna fissa sul pavimento e può essere equipaggiato con uno dei seguenti piani. Il piano portapaziente per imaging SQ14Xtra supporta procedure neurologiche e craniche. I segmenti in carbonio sono montati in modo permanente all'estremità della testa e dei piedi del piano portapaziente per consentire l'imaging radiologico. Il piano portapaziente per imaging Carbon FloatLine è un piano portapaziente mobile che offre un'area radiolucente fino a 2100 mm. Il piano portapaziente completamente in carbonio supporta un'ampia gamma di procedure chirurgiche endovascolari e cardiovascolari, nonché cardiologiche interventistiche, radiologiche, ortopediche e traumatologiche. Il piano portapaziente universale è adatto per procedure chirurgiche aperte che consentono diverse posizioni di posizionamento del paziente, secondo i requisiti della procedura specifica. Quando si utilizza questo piano, l'arco a C deve essere in posizione di parcheggio.