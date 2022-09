EPIQ7 X7‑2t Trasduttore xMATRIX Live 3D e 2D TEE Trasduttore

Trasduttore Live 3D TEE: sui sistemi EPIQ 7, iE33 xMATRIX e CX50 xMATRIX, il trasduttore X7-2t unisce le tecnologie xMATRIX e a cristalli PureWave, creando una sonda TEE dotata di funzionalità complete per prestazioni ecografiche eccezionali in 2D e Live 3D, in esami transesofagei e durante interventi chirurgici. xMATRIX 2D e 3D. Gamma di frequenze operative estesa da 7 a 2 MHz. Imaging 2D, Color Flow, Doppler PW/CW, M-mode, Live xPlane, ecocardiografia Live 3D, zoom Live 3D, XRES avanzato, attivazione Full Volume e 3D a colori con trigger cardiaco e imaging in seconda armonica. Messa a fuoco dinamica in elevazione. Soppressione delle interferenze da elettrochirurgia. Matrice elettronica ruotabile da 0 a 180 gradi. Per applicazioni TEE su pazienti di peso > 30 kg Trasduttore 2D TEE: sui sistemi EPIQ 5, CX50 e Sparq, il trasduttore X7-2t unisce le tecnologie xMATRIX e a cristalli PureWave, creando una sonda TEE in grado di ottenere prestazioni di alto livello nell'imaging transesofageo 2D. xMATRIX 2D. Gamma di frequenze operative estesa da 7 a 2 MHz. Imaging 2D, Color Flow, Doppler PW/CW, M-mode, XRES avanzato, in seconda armonica. Messa a fuoco dinamica in elevazione. Soppressione delle interferenze da elettrochirurgia. Matrice elettronica ruotabile da 0 a 180 gradi. Per applicazioni TEE su pazienti di peso > 30 kg. È possibile acquistare un adattatore opzionale che consente l'uso del trasduttore X7-2t per CX50 e Sparq sui sistemi iE33 in modalità 2D e 3D.