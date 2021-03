EPIQ7 X5-1 Trasduttore xMATRIX

Il trasduttore X5-1 contribuisce a eliminare le barriere dell'imaging 3D, offrendo ai medici la possibilità di scegliere l'imaging 2D, 3D o una combinazione dei due, senza compromettere il flusso di lavoro. Il trasduttore X5-1 combina, in un design ergonomico, la tecnologia xMATRIX con la tecnologia a cristalli PureWave, offrendo una qualità delle immagini sempre eccellente e un minore affaticamento dell'operatore. Tecnologia "microbeamforming" con 3040 elementi. Gamma di frequenze operative estesa da 1 a 5 MHz. Imaging 2D, volume Live 3D, HVR (High Volume Rate), funzione Live Volume su uno, due e quattro battiti, Color Flow, Live 3D Color, Doppler PW/CW, M-mode, M-mode a colori, contrasto, Doppler tissutale, Live xPlane. iRotate: angolo di scansione orientabile elettronicamente da 0 a 180 gradi. Utilizzabile su pazienti adulti, per LVO con contrasto, su pazienti pediatrici con difetto cardiaco congenito e per applicazioni di cardiologia e studio delle coronarie. Affidabilità dello stato solido, eliminazione della necessità di un complicato raffreddamento a liquido. Trasduttore approvato con etichetta Philips di prodotto "green". Dimensioni: 9,2 x 3,9 x 2,9 cm (L, A, P).