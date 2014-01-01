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HeartNavigator

Pianificazione e guida utili per le procedure di correzione della cardiopatia strutturale

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Maggiore semplicità e fiducia nell'impianto valvolare aortico transcatetere (TAVR) e in altre complesse procedure di correzione della cardiopatia strutturale. Esperienza immersiva per l'utente e altamente automatizzata per semplificare la pianificazione, la scelta del dispositivo e la selezione dell'angolo di proiezione. Durante le procedure fornisce una guida con immagini live a supporto del posizionamento del dispositivo.

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Caratteristiche
La segmentazione automatica fa risparmiare tempo
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La segmentazione automatica fa risparmiare tempo

Quando si carica un set di dati TC preoperatori compatibili con DICOM e viene eseguito il rendering del volume 3D, HeartNavigator segmenta automaticamente il tessuto, le strutture anatomiche, i punti di repere, il calcio e i piani cardiaci per la procedura di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVR/TAVI). Per agevolare la sostituzione della valvola mitralica, la chiusura dell'auricola sinistra (LAAC) e altre procedure, HeartNavigator segmenta automaticamente il cuore intero.

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Quando si carica un set di dati TC preoperatori compatibili con DICOM e viene eseguito il rendering del volume 3D, HeartNavigator segmenta automaticamente il tessuto, le strutture anatomiche, i punti di repere, il calcio e i piani cardiaci per la procedura di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVR/TAVI). Per agevolare la sostituzione della valvola mitralica, la chiusura dell'auricola sinistra (LAAC) e altre procedure, HeartNavigator segmenta automaticamente il cuore intero.

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Punti di repere automatici per rimanere orientati
Punti di repere automatici per rimanere orientati

Punti di repere automatici per rimanere orientati

Per una guida ulteriore, HeartNavigator posiziona automaticamente i punti di repere su varie strutture anatomiche, fra cui l'ostio coronarico, 3 nadir, ecc. Questi possono essere adattati secondo necessità.

Punti di repere automatici per rimanere orientati

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Per una guida ulteriore, HeartNavigator posiziona automaticamente i punti di repere su varie strutture anatomiche, fra cui l'ostio coronarico, 3 nadir, ecc. Questi possono essere adattati secondo necessità.

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Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione
Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione

Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione

Con un unico clic si creano le misurazioni dell'area, del perimetro, del diametro e della distanza delle strutture anatomiche per le procedure di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVR/TAVI). Le misurazioni vengono eseguite sui piani anatomici rilevati e sono visualizzate sulla linea centrale. Per tutte le altre procedure di correzione della cardiopatia strutturale vengono fornite misurazioni manuali.

Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione

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Con un unico clic si creano le misurazioni dell'area, del perimetro, del diametro e della distanza delle strutture anatomiche per le procedure di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVR/TAVI). Le misurazioni vengono eseguite sui piani anatomici rilevati e sono visualizzate sulla linea centrale. Per tutte le altre procedure di correzione della cardiopatia strutturale vengono fornite misurazioni manuali.

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Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione
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Visualizzazione della calcificazione per evitare possibili complicanze
Visualizzazione della calcificazione per evitare possibili complicanze

Visualizzazione della calcificazione per evitare possibili complicanze

Il software fornisce più informazioni sulla distribuzione delle calcificazioni nell'aorta ascendente, nell'anulus valvolare aortico e nel ventricolo sinistro. Stabilendo la gravità e la posizione della calcificazione, i medici possono evitare possibili complicanze durante le procedure.

Visualizzazione della calcificazione per evitare possibili complicanze

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Pianificazione della visualizzazione automatica per facilitare il posizionamento
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HeartNavigator determina automaticamente quali siano gli angoli di proiezione ottimali da utilizzare durante la procedura, evitando così la necessità acquisire diversi aortogrammi. Le proiezioni possono essere richiamate dal tavolo operatorio per un ulteriore risparmio di tempo.

Pianificazione della visualizzazione automatica per facilitare il posizionamento

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Guida con immagini live integrata, per una navigazione precisa
Guida con immagini live integrata, per una navigazione precisa

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È possibile ottenere feedback in tempo reale per guidare la navigazione all'interno dei vasi. Il rendering del volume TC 3D dell'aorta ascendente può essere unito alle immagini fluoroscopiche dal vivo per visualizzare la posizione esatta dei cateteri e dei dispositivi in rapporto all'immagine di riferimento. Durante la procedura, il rendering TC 3D si sposta in sincronia con i movimenti del sistema.

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  • La segmentazione automatica fa risparmiare tempo
  • Punti di repere automatici per rimanere orientati
  • Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione
  • Visualizzazione della calcificazione per evitare possibili complicanze
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Punti di repere automatici per rimanere orientati
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Punti di repere automatici per rimanere orientati
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Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione
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