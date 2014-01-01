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Maggiore semplicità e fiducia nell'impianto valvolare aortico transcatetere (TAVR) e in altre complesse procedure di correzione della cardiopatia strutturale. Esperienza immersiva per l'utente e altamente automatizzata per semplificare la pianificazione, la scelta del dispositivo e la selezione dell'angolo di proiezione. Durante le procedure fornisce una guida con immagini live a supporto del posizionamento del dispositivo.
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Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione
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Visualizzazione della calcificazione per evitare possibili complicanze
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Pianificazione della visualizzazione automatica per facilitare il posizionamento
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Guida con immagini live integrata, per una navigazione precisa
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Le misurazioni automatiche possono aiutare a semplificare la pianificazione
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Pianificazione della visualizzazione automatica per facilitare il posizionamento
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