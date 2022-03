Servizi Multivendor

Il supporto per i sistemi di imaging diagnostico e i dispositivi biomedicali permette di soddisfare

Serve assistenza anche per le apparecchiature biomedicali, qualunque sia il produttore? Oltre a servizi per i sistemi di imaging diagnostico di diversi fornitori su scala mondiale, Philips è in grado di fornire anche servizi rapidi, risorse, reportistica per la gestione delle e/o direttamente risorse per la gestione dei progetti e la reportistica on-site, in grado di occuparsi di tutte le apparecchiature biomedicali. Questi servizi comprendono la gestione delle risorse biomedicali e consulenza per la pianificazione del capitale, oltre a report a supporto della piena compatibilità con tutti gli enti normativi. J227 Infoview è uno strumento per la gestione delle risorse di Philips che offre report personalizzati e dashboard dai numerosi vantaggi, come la possibilità di consegnare automaticamente report personalizzati a ogni livello dell'organizzazione (ad es., l'alta dirigenza, la direzione, i reparti).