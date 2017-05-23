QLAB Analisi cardiaca

Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ (aCMQᴬᴵ)

Basata su speckle tracking 2D. Posiziona automaticamente una ROI in base alla vista anatomica selezionata e genera misurazioni della funzione miocardica sia globale che regionale. Offre visualizzazioni in forma di tabella, mappa polare a 17 segmenti e una serie di forme d'onda. Sono inoltre disponibili frazione di eiezione (EF) ventricolare sinistra e volume telesistolico (ESV) e telediastolico (EDV). Un modo rapido e semplice per ottenere sia EF che GLS contemporaneamente sulle immagini acquisite.