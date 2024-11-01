Pinnacle³ AcQSim³

Immaginate di poter visualizzare contemporaneamente vasi sanguigni, tessuti molli, strutture ossee e strutture anomale. Ora tutto questo è possibile con la workstation AcQSim³. Utilizzando la simulazione TC durante il processo di pianificazione è possibile visualizzare il movimento del tumore all'interno del paziente.
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integrazione perfetta con il piano di... || Risparmio di tempo
Integrazione con Pinnacle³ per un flusso di lavoro semplificato in oncologia
Per migliorare il flusso di lavoro in oncologia, AcQSim³ può essere integrato con la pianificazione del trattamento Pinnacle³. Questa completa workstation per oncologia è in grado di eseguire tutte le attività, dalla simulazione alla registrazione automatizzata delle immagini, unitamente a pianificazione 3D, IMRT e VMAT.
Integrazione con Pinnacle³ per un flusso di lavoro semplificato in oncologia
Per migliorare il flusso di lavoro in oncologia, AcQSim³ può essere integrato con la pianificazione del trattamento Pinnacle³. Questa completa workstation per oncologia è in grado di eseguire tutte le attività, dalla simulazione alla registrazione automatizzata delle immagini, unitamente a pianificazione 3D, IMRT e VMAT.
Integrazione con Pinnacle³ per un flusso di lavoro semplificato in oncologia
Per migliorare il flusso di lavoro in oncologia, AcQSim³ può essere integrato con la pianificazione del trattamento Pinnacle³. Questa completa workstation per oncologia è in grado di eseguire tutte le attività, dalla simulazione alla registrazione automatizzata delle immagini, unitamente a pianificazione 3D, IMRT e VMAT.
DRR avanzate || Simulazione facile e flessibil
Immagini eccellenti
L'avanzato strumento DRR (radiografia ricostruita digitalmente) consente il ray tracing dei pixel e impiega tabelle di ricerca personalizzate per creare immagini eccellenti in meno tempo.
Immagini eccellenti
L'avanzato strumento DRR (radiografia ricostruita digitalmente) consente il ray tracing dei pixel e impiega tabelle di ricerca personalizzate per creare immagini eccellenti in meno tempo.
Immagini eccellenti
L'avanzato strumento DRR (radiografia ricostruita digitalmente) consente il ray tracing dei pixel e impiega tabelle di ricerca personalizzate per creare immagini eccellenti in meno tempo.
Marcatura assoluta del paziente || Risparmio di tempo
Scansione senza marker
Su determinati scanner Philips, la marcatura assoluta del paziente di AcQSim³ consente di eseguire la scansione senza marker fiduciali, risparmiando tempo.
Scansione senza marker
Su determinati scanner Philips, la marcatura assoluta del paziente di AcQSim³ consente di eseguire la scansione senza marker fiduciali, risparmiando tempo.
Scansione senza marker
Su determinati scanner Philips, la marcatura assoluta del paziente di AcQSim³ consente di eseguire la scansione senza marker fiduciali, risparmiando tempo.
Strumenti per il volume di interesse || Risparmio di tempo
Isolare i tumori
AcQSim³ dispone di strumenti avanzati per il volume di interesse che consentono una rapida eliminazione delle strutture anatomiche non necessarie, agevolando il confronto fra immagini del tumore e migliorando la visualizzazione.
Isolare i tumori
AcQSim³ dispone di strumenti avanzati per il volume di interesse che consentono una rapida eliminazione delle strutture anatomiche non necessarie, agevolando il confronto fra immagini del tumore e migliorando la visualizzazione.
Isolare i tumori
AcQSim³ dispone di strumenti avanzati per il volume di interesse che consentono una rapida eliminazione delle strutture anatomiche non necessarie, agevolando il confronto fra immagini del tumore e migliorando la visualizzazione.
Strumenti di blocco e impostazione de... || Risparmio di tempo
Maggiore efficienza
AcQSim³ dispone di varie suite di strumenti utili per aumentare l'efficienza. Un esclusivo pennello permette di definire blocchi, collimatori multilamellari e altri modificatori del fascio; gli strumenti di impostazione del fascio offrono inoltre accoppiamento del fascio ortogonale predefinito, centratura del fascio nel campo e centratura del fascio sul paziente.
Maggiore efficienza
AcQSim³ dispone di varie suite di strumenti utili per aumentare l'efficienza. Un esclusivo pennello permette di definire blocchi, collimatori multilamellari e altri modificatori del fascio; gli strumenti di impostazione del fascio offrono inoltre accoppiamento del fascio ortogonale predefinito, centratura del fascio nel campo e centratura del fascio sul paziente.
Maggiore efficienza
AcQSim³ dispone di varie suite di strumenti utili per aumentare l'efficienza. Un esclusivo pennello permette di definire blocchi, collimatori multilamellari e altri modificatori del fascio; gli strumenti di impostazione del fascio offrono inoltre accoppiamento del fascio ortogonale predefinito, centratura del fascio nel campo e centratura del fascio sul paziente.
Strumenti di scripting || Risparmio di tempo
Efficienza nella simulazione del trattamento
La suite di strumenti di scripting consente di registrare e riprodurre la maggior parte delle fasi che intervengono nel processo di simulazione, permettendo un considerevole risparmio di tempo.
Efficienza nella simulazione del trattamento
La suite di strumenti di scripting consente di registrare e riprodurre la maggior parte delle fasi che intervengono nel processo di simulazione, permettendo un considerevole risparmio di tempo.
Efficienza nella simulazione del trattamento
La suite di strumenti di scripting consente di registrare e riprodurre la maggior parte delle fasi che intervengono nel processo di simulazione, permettendo un considerevole risparmio di tempo.
integrazione perfetta con il piano di... || Risparmio di tempo
DRR avanzate || Simulazione facile e flessibil
Marcatura assoluta del paziente || Risparmio di tempo
Strumenti per il volume di interesse || Risparmio di tempo
integrazione perfetta con il piano di... || Risparmio di tempo
Integrazione con Pinnacle³ per un flusso di lavoro semplificato in oncologia
Per migliorare il flusso di lavoro in oncologia, AcQSim³ può essere integrato con la pianificazione del trattamento Pinnacle³. Questa completa workstation per oncologia è in grado di eseguire tutte le attività, dalla simulazione alla registrazione automatizzata delle immagini, unitamente a pianificazione 3D, IMRT e VMAT.
Integrazione con Pinnacle³ per un flusso di lavoro semplificato in oncologia
Per migliorare il flusso di lavoro in oncologia, AcQSim³ può essere integrato con la pianificazione del trattamento Pinnacle³. Questa completa workstation per oncologia è in grado di eseguire tutte le attività, dalla simulazione alla registrazione automatizzata delle immagini, unitamente a pianificazione 3D, IMRT e VMAT.
Integrazione con Pinnacle³ per un flusso di lavoro semplificato in oncologia
Per migliorare il flusso di lavoro in oncologia, AcQSim³ può essere integrato con la pianificazione del trattamento Pinnacle³. Questa completa workstation per oncologia è in grado di eseguire tutte le attività, dalla simulazione alla registrazione automatizzata delle immagini, unitamente a pianificazione 3D, IMRT e VMAT.
DRR avanzate || Simulazione facile e flessibil
Immagini eccellenti
L'avanzato strumento DRR (radiografia ricostruita digitalmente) consente il ray tracing dei pixel e impiega tabelle di ricerca personalizzate per creare immagini eccellenti in meno tempo.
Immagini eccellenti
L'avanzato strumento DRR (radiografia ricostruita digitalmente) consente il ray tracing dei pixel e impiega tabelle di ricerca personalizzate per creare immagini eccellenti in meno tempo.
Immagini eccellenti
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Marcatura assoluta del paziente || Risparmio di tempo
Scansione senza marker
Su determinati scanner Philips, la marcatura assoluta del paziente di AcQSim³ consente di eseguire la scansione senza marker fiduciali, risparmiando tempo.
Scansione senza marker
Su determinati scanner Philips, la marcatura assoluta del paziente di AcQSim³ consente di eseguire la scansione senza marker fiduciali, risparmiando tempo.
Scansione senza marker
Su determinati scanner Philips, la marcatura assoluta del paziente di AcQSim³ consente di eseguire la scansione senza marker fiduciali, risparmiando tempo.
Strumenti per il volume di interesse || Risparmio di tempo
Isolare i tumori
AcQSim³ dispone di strumenti avanzati per il volume di interesse che consentono una rapida eliminazione delle strutture anatomiche non necessarie, agevolando il confronto fra immagini del tumore e migliorando la visualizzazione.
Isolare i tumori
AcQSim³ dispone di strumenti avanzati per il volume di interesse che consentono una rapida eliminazione delle strutture anatomiche non necessarie, agevolando il confronto fra immagini del tumore e migliorando la visualizzazione.
Isolare i tumori
AcQSim³ dispone di strumenti avanzati per il volume di interesse che consentono una rapida eliminazione delle strutture anatomiche non necessarie, agevolando il confronto fra immagini del tumore e migliorando la visualizzazione.
Strumenti di blocco e impostazione de... || Risparmio di tempo
Maggiore efficienza
AcQSim³ dispone di varie suite di strumenti utili per aumentare l'efficienza. Un esclusivo pennello permette di definire blocchi, collimatori multilamellari e altri modificatori del fascio; gli strumenti di impostazione del fascio offrono inoltre accoppiamento del fascio ortogonale predefinito, centratura del fascio nel campo e centratura del fascio sul paziente.
Maggiore efficienza
AcQSim³ dispone di varie suite di strumenti utili per aumentare l'efficienza. Un esclusivo pennello permette di definire blocchi, collimatori multilamellari e altri modificatori del fascio; gli strumenti di impostazione del fascio offrono inoltre accoppiamento del fascio ortogonale predefinito, centratura del fascio nel campo e centratura del fascio sul paziente.
Maggiore efficienza
AcQSim³ dispone di varie suite di strumenti utili per aumentare l'efficienza. Un esclusivo pennello permette di definire blocchi, collimatori multilamellari e altri modificatori del fascio; gli strumenti di impostazione del fascio offrono inoltre accoppiamento del fascio ortogonale predefinito, centratura del fascio nel campo e centratura del fascio sul paziente.
Strumenti di scripting || Risparmio di tempo
Efficienza nella simulazione del trattamento
La suite di strumenti di scripting consente di registrare e riprodurre la maggior parte delle fasi che intervengono nel processo di simulazione, permettendo un considerevole risparmio di tempo.
Efficienza nella simulazione del trattamento
La suite di strumenti di scripting consente di registrare e riprodurre la maggior parte delle fasi che intervengono nel processo di simulazione, permettendo un considerevole risparmio di tempo.
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