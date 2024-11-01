Pinnacle³ AcQSim³ Il primo passo nella pianificazione del trattamento IGRT

Immaginate di poter visualizzare contemporaneamente vasi sanguigni, tessuti molli, strutture ossee e strutture anomale. Ora tutto questo è possibile con la workstation AcQSim³. Utilizzando la simulazione TC durante il processo di pianificazione è possibile visualizzare il movimento del tumore all'interno del paziente.