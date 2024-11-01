Pinnacle³ Segmentazione automatica con SPICE

La segmentazione automatica di Pinnacle³ con SPICE riduce le ore finora impiegate per tracciare i contorni a pochi clic. Questo pacchetto altamente automatizzato permette di risparmiare tempo migliorando nel contempo l'uniformità dei contorni.
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Contorni automatici simultanei || Risparmio di tempo
Funzionalità automatiche
Generazione automatica di contorni per più pazienti e organi con un intervento limitato da parte dell'utente. La maggior parte delle attività può essere eseguita in background, lasciando libertà di svolgimento di altri compiti importanti.
Funzionalità automatiche
Generazione automatica di contorni per più pazienti e organi con un intervento limitato da parte dell'utente. La maggior parte delle attività può essere eseguita in background, lasciando libertà di svolgimento di altri compiti importanti.
Funzionalità automatiche
Generazione automatica di contorni per più pazienti e organi con un intervento limitato da parte dell'utente. La maggior parte delle attività può essere eseguita in background, lasciando libertà di svolgimento di altri compiti importanti.
Segmentazione probabilistica || Maggiore coerenza dei contorni
Contorni di qualità elevata
Gli atlanti e le strutture possono essere personalizzati in modo da soddisfare le preferenze dei singoli operatori. Gli atlanti specialistici vengono analizzati mediante la segmentazione probabilistica per ottenere contorni di qualità elevata.
Contorni di qualità elevata
Gli atlanti e le strutture possono essere personalizzati in modo da soddisfare le preferenze dei singoli operatori. Gli atlanti specialistici vengono analizzati mediante la segmentazione probabilistica per ottenere contorni di qualità elevata.
Contorni di qualità elevata
Gli atlanti e le strutture possono essere personalizzati in modo da soddisfare le preferenze dei singoli operatori. Gli atlanti specialistici vengono analizzati mediante la segmentazione probabilistica per ottenere contorni di qualità elevata.
Integrazione con Pinnacle³ || Risparmio di tempo
Flusso di lavoro semplificato
La segmentazione automatica è disponibile da qualsiasi terminale Pinnacle³ e apporta tutti i vantaggi a livello di flusso di lavoro offerti da questo software senza dover importare o esportare dati. La segmentazione automatica è coadiuvata dalla segmentazione basata su modelli.
Flusso di lavoro semplificato
La segmentazione automatica è disponibile da qualsiasi terminale Pinnacle³ e apporta tutti i vantaggi a livello di flusso di lavoro offerti da questo software senza dover importare o esportare dati. La segmentazione automatica è coadiuvata dalla segmentazione basata su modelli.
Flusso di lavoro semplificato
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Contorni automatici simultanei || Risparmio di tempo
Segmentazione probabilistica || Maggiore coerenza dei contorni
Contorni automatici simultanei || Risparmio di tempo
Funzionalità automatiche
Generazione automatica di contorni per più pazienti e organi con un intervento limitato da parte dell'utente. La maggior parte delle attività può essere eseguita in background, lasciando libertà di svolgimento di altri compiti importanti.
Funzionalità automatiche
Generazione automatica di contorni per più pazienti e organi con un intervento limitato da parte dell'utente. La maggior parte delle attività può essere eseguita in background, lasciando libertà di svolgimento di altri compiti importanti.
Funzionalità automatiche
Generazione automatica di contorni per più pazienti e organi con un intervento limitato da parte dell'utente. La maggior parte delle attività può essere eseguita in background, lasciando libertà di svolgimento di altri compiti importanti.
Segmentazione probabilistica || Maggiore coerenza dei contorni
Contorni di qualità elevata
Gli atlanti e le strutture possono essere personalizzati in modo da soddisfare le preferenze dei singoli operatori. Gli atlanti specialistici vengono analizzati mediante la segmentazione probabilistica per ottenere contorni di qualità elevata.
Contorni di qualità elevata
Gli atlanti e le strutture possono essere personalizzati in modo da soddisfare le preferenze dei singoli operatori. Gli atlanti specialistici vengono analizzati mediante la segmentazione probabilistica per ottenere contorni di qualità elevata.
Contorni di qualità elevata
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Integrazione con Pinnacle³ || Risparmio di tempo
Flusso di lavoro semplificato
La segmentazione automatica è disponibile da qualsiasi terminale Pinnacle³ e apporta tutti i vantaggi a livello di flusso di lavoro offerti da questo software senza dover importare o esportare dati. La segmentazione automatica è coadiuvata dalla segmentazione basata su modelli.
Flusso di lavoro semplificato
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Flusso di lavoro semplificato
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