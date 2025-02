Velocità senza compromessi

Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI⁸ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁹, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁹ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici¹⁰. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.