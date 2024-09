Facilità di contrassegno di dettagli pertinenti sulle immagini in 2D sullo schermo

Tramite lo strumento evidenziatore sul touchscreen, è possibile contrassegnare un'area di interesse sulle immagini in 2D. I contrassegni vengono visualizzati chiaramente sulla fluoroscopia e sulle immagini di riferimento e vengono scalati e visualizzati in panoramica con l'immagine. Ciò può essere utile per contrassegnare una biforcazione, rami laterali e altri dettagli pertinenti. Con lo strumento evidenziatore, non è necessario utilizzare un'applicazione evidenziatore separata in laboratorio.