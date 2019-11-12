FlexVision Pro dà "controllo a lato del tavolo con il solo mouse"

Con FlexVision Pro è possibile controllare in modo intuitivo tutte le applicazioni disponibili a lato del tavolo con un semplice passaggio del cursore del mouse per semplificare il flusso di lavoro, aumentando l'efficienza e riducendo la necessità di uscire dal campo sterile durante gli interventi. È possibile, inoltre, visualizzare e controllare le applicazioni collegate, consentendo di risparmiare tempo ed evitare spostamenti non necessari, creare un numero illimitato di layout dello schermo e disporre di ridimensionamento in tempo reale e acquisizione di immagini con un solo clic durante l'esecuzione delle misurazioni.