FlexVision è un sistema di visualizzazione avanzata che offre massima flessibilità e controllo sull'ambiente di visualizzazione a lato del tavolo. L'ampio display LCD ad alta definizione, disponibile da 55'', 58'’ e 65''[1], consente di visualizzare più immagini ad alta definizione in diversi layout, ciascuno personalizzato in base alla procedura specifica.
FlexVision è un display LCD a colori adattabile, che offre la possibilità di visualizzare contemporaneamente immagini da 8 sorgenti video (sistemi Philips e di terze parti) nelle dimensioni desiderate. Ogni immagine viene organizzata sullo schermo in base alle preferenze personali e alla procedura. Offre la possibilità di supportare fino a un massimo di 16 sorgenti video in totale.
Tutto ciò di cui hai bisogno chiaramente visibile
FlexVision Pro dà "controllo a lato del tavolo con il solo mouse"
Con FlexVision Pro è possibile controllare in modo intuitivo tutte le applicazioni disponibili a lato del tavolo con un semplice passaggio del cursore del mouse per semplificare il flusso di lavoro, aumentando l'efficienza e riducendo la necessità di uscire dal campo sterile durante gli interventi. È possibile, inoltre, visualizzare e controllare le applicazioni collegate, consentendo di risparmiare tempo ed evitare spostamenti non necessari, creare un numero illimitato di layout dello schermo e disporre di ridimensionamento in tempo reale e acquisizione di immagini con un solo clic durante l'esecuzione delle misurazioni.
Ulteriori dettagli
L'utilizzo di SuperZoom e XperHD consente di visualizzare dettagli eccellenti in anatomie complesse. La funzione SuperZoom permette un ingrandimento dell'immagine dal 32% al 420% senza alcuna perdita di qualità. La visualizzazione XperHD ad alta definizione consente di ottenere immagini cliniche nitide e chiare a formato pieno, per una maggiore chiarezza di vasi distali, vasi tortuosi, morfologia delle lesioni e altro ancora per tutti i membri dell'équipe.
Comfort e controllo
È possibile richiamare le informazioni più rilevanti, posizionare lo schermo nella posizione ideale vicino al sistema di imaging, nel momento esatto in cui serve e con le dimensioni ottimali per la revisione, con un semplice tocco sul modulo touchscreen. Ogni immagine critica assume immediatamente una posizione dominante su richiesta, per una visualizzazione senza sforzo.
Personalizzazione dei layout di visualizzazione
È possibile scegliere tra 24 diversi layout dello schermo preimpostati per diverse procedure. In alternativa, è possibile creare un layout personalizzato in base alla procedura per adattarlo alle proprie preferenze personali, selezionando le sorgenti, la posizione e le dimensioni da visualizzare e richiamare il layout con un solo clic.
Ulteriori dettagli
Comfort e controllo
È possibile richiamare le informazioni più rilevanti, posizionare lo schermo nella posizione ideale vicino al sistema di imaging, nel momento esatto in cui serve e con le dimensioni ottimali per la revisione, con un semplice tocco sul modulo touchscreen. Ogni immagine critica assume immediatamente una posizione dominante su richiesta, per una visualizzazione senza sforzo.
Personalizzazione dei layout di visualizzazione
È possibile scegliere tra 24 diversi layout dello schermo preimpostati per diverse procedure. In alternativa, è possibile creare un layout personalizzato in base alla procedura per adattarlo alle proprie preferenze personali, selezionando le sorgenti, la posizione e le dimensioni da visualizzare e richiamare il layout con un solo clic.
1. Le dimensioni del monitor FlexVision disponibili dipendono dalla configurazione del sistema.
