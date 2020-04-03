Azurion 7 B20/15 Sistema biplanare per terapia guidata dalle immagini

Il sistema Philips Azurion consente di eseguire un'ampia gamma di procedure interventistiche di routine e complesse in modo semplice e sicuro, con un'esperienza utente unica. Le funzionalità avanzate integrate con un'innovativa geometria del sistema supportano un flusso di lavoro migliorato, consentendo di ottimizzare le prestazioni del laboratorio e fornire un'assistenza di livello superiore ai pazienti.