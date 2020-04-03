Termini di ricerca

Azurion 7 B20/15

Sistema biplanare per terapia guidata dalle immagini

Il sistema Philips Azurion consente di eseguire un'ampia gamma di procedure interventistiche di routine e complesse in modo semplice e sicuro, con un'esperienza utente unica. Le funzionalità avanzate integrate con un'innovativa geometria del sistema supportano un flusso di lavoro migliorato, consentendo di ottimizzare le prestazioni del laboratorio e fornire un'assistenza di livello superiore ai pazienti.

Il posizionamento sicuro e veloce del gantry laterale consente di passare senza problemi dall'acquisizione di immagini 2D a quella di immagini 3D e viceversa.

Il posizionamento sicuro e veloce del gantry laterale consente di passare senza problemi dall'acquisizione di immagini 2D a quella di immagini 3D e viceversa.
Il posizionamento sicuro e veloce del gantry laterale consente di passare senza problemi dall'acquisizione di immagini 2D a quella di immagini 3D e viceversa.
La rotazione del fascio d'immagine assicura immagini che mostrano il paziente da ogni angolazione e rotazione, eliminando la necessità di ruotare il piano o riposizionare il paziente per mantenere l'allineamento con le strutture anatomiche, anche se il paziente è in posizione diagonale.

La rotazione del fascio d'immagine assicura immagini che mostrano il paziente da ogni angolazione e rotazione, eliminando la necessità di ruotare il piano o riposizionare il paziente per mantenere l'allineamento con le strutture anatomiche, anche se il paziente è in posizione diagonale.
La rotazione del fascio d'immagine assicura immagini che mostrano il paziente da ogni angolazione e rotazione, eliminando la necessità di ruotare il piano o riposizionare il paziente per mantenere l'allineamento con le strutture anatomiche, anche se il paziente è in posizione diagonale.
La geometria del sistema combina velocità e sofisticazione, consentendo una copertura completa del corpo e offrendo il sistema biplanare Philips Azurion più flessibile finora disponibile.

La geometria del sistema combina velocità e sofisticazione, consentendo una copertura completa del corpo e offrendo il sistema biplanare Philips Azurion più flessibile finora disponibile.
La geometria del sistema combina velocità e sofisticazione, consentendo una copertura completa del corpo e offrendo il sistema biplanare Philips Azurion più flessibile finora disponibile.
Il posizionamento dell'arco frontale a 135 gradi consente un accesso ottimale all'estremità testa del paziente e consente posizioni di lavoro ideali per procedure chirurgiche ed endovascolari

Il posizionamento dell'arco frontale a 135 gradi consente un accesso ottimale all'estremità testa del paziente e consente posizioni di lavoro ideali per procedure chirurgiche ed endovascolari
Il posizionamento dell'arco frontale a 135 gradi consente un accesso ottimale all'estremità testa del paziente e consente posizioni di lavoro ideali per procedure chirurgiche ed endovascolari
  Azurion 7 B20/15 LN r3 non è ancora stato approvato in tutti i mercati. Consultare il rappresentante locale per informazioni più dettagliate.

