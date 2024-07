L'imaging simil-TC nel laboratorio di radiologia interventistica può consentire di liberare lo scanner TC per scopi diagnostici

SmartCT fornisce immagini simil-TC nel laboratorio interventistico per supportare tutte le fasi delle procedure interventistiche. I dati delle immagini possono essere visualizzati, segmentati ed elaborati come in una normale immagine TC con visualizzazione avanzata del volume 3D. L'accesso alle informazioni di imaging simil-TC in laboratorio può consentire di liberare lo scanner TC per ulteriori scopi diagnostici.