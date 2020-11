Gel-E Donut, extra small Dispositivo di posizionamento neonatale

Gel-E Donut è un dispositivo di posizionamento in gel con un rivestimento esterno morbido e flessibile. È stato studiato per ridurre le lesioni da pressione e la deformazione del cranio favorendo posizioni corrette per lo sviluppo del neonato. È l'espressione dell'approccio olistico di Philips, volto a promuovere ottimi programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine e a rischio. Gel-E Donut è disponibile in tre diverse misure: extra small, small e medium. Fabbricato senza DEHP e BPA.