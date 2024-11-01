Lumify S4-1 per Android Trasduttore ad array settoriale elettronico per Android

Il trasduttore ad array settoriale elettronico Lumify S4-1 fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni addominali e cardiache: preimpostazioni ottimizzate per imaging cardiaco, ostetrico/ginecologico, polmonare, addominale e FAST. Con un trasduttore senza batteria per un controllo agevole, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale. Inclusi: borsa per il trasporto, cavi USB-C e Micro-B.